Cinco señales que indican que la transmisión de un carro automático está en mal estado

Uno de los primeros avisos aparece al momento de cambiar de marcha. El carro se queda pensando más de lo normal, responde con retraso o simplemente no hace el cambio. Foto: Getty Images/EyeEm - Ivan Stajkovic / EyeEm

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Comprar carro siempre trae ilusión, pero con el paso del tiempo hay componentes que empiezan a pedir atención, y uno de los más delicados es la transmisión automática. Cuando falla, no solo incomoda la conducción, también puede generar riesgos serios al momento de manejar.

Este sistema es clave para que el vehículo funcione de forma suave y eficiente. Por eso, ignorar sus señales suele salir caro. Si no se le ha hecho mantenimiento reciente, conviene ponerle el ojo a ciertos comportamientos que delatan desgaste o fallas internas.

Desde Kia mencionan cinco señales claras que no se deben pasar por alto.

1. Cuando el carro duda o no responde como debería

Uno de los primeros avisos aparece al momento de cambiar de marcha. El carro se queda pensando más de lo normal, responde con retraso o simplemente no hace el cambio.

Esa falta de reacción puede tener varias causas. Desde un fluido de transmisión en mal estado (más espeso o degradado) hasta fallas eléctricas o incluso en la gestión electrónica del vehículo. En algunos casos, el problema se siente cuando se pasa de “P” a “D” y el carro tarda en enganchar.

2. Ruidos que no estaban ahí

Cada carro tiene su sonido normal. Por eso, cuando aparece un ruido nuevo, hay que prestarle atención.

Zumbidos, chillidos o pequeños golpes metálicos pueden ser señales de desgaste interno. Según los expertos de Kia, la transmisión tiene varias piezas trabajando en conjunto, y basta con que una falle para que el sistema empiece a sonar distinto.

Ojo, porque no todo ruido viene de la transmisión. Puede confundirse con el motor, el escape o incluso con los rodamientos de las ruedas. Eso sí, si es constante, no hay mucho que pensar, hay que hacer una revisión inmediata.

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3. Manchas en el piso que no son normales

Una de las señales más fáciles de detectar es la fuga de fluido. El fluido de transmisión automática suele ser de color rojo brillante, así que, si aparece una mancha así debajo del carro, hay que actuar rápido.

Este líquido no solo lubrica, también ayuda a controlar la temperatura y permite que la transmisión funcione correctamente. Cuando el nivel baja, el desgaste se acelera.

Los especialistas señalan que, si el fluido ya se ve oscuro o huele a quemado, el problema puede ser más serio.

4. Ese olor a quemado que no debería estar

Un olor fuerte, similar al caucho quemado, es otra alerta clara y suele aparecer cuando el fluido de transmisión se sobrecalienta. Esto puede ocurrir por varias razones, como residuos internos, piezas desgastadas o falta de mantenimiento, que hacen que el sistema trabaje a temperaturas más altas de lo normal.

Cuando el fluido se quema, pierde sus propiedades, ya no lubrica igual ni protege los componentes, lo que acelera el deterioro.

5. El carro enciende, pero no se mueve

Es, sin duda, uno de los escenarios más frustrantes. El motor está encendido, todo parece normal, pero el carro no avanza.

Detrás de esta falla pueden estar varias causas: