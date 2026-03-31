Sistema start/stop: ¿cómo funciona y por qué ayuda a ahorrar gasolina en los carros?

Este sistema apaga el motor cuando el vehículo se detiene por completo. Foto: Kia

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Durante años, la industria automotriz ha tenido dos retos claros sobre la mesa. Reducir el consumo de combustible y al mismo tiempo, bajar las emisiones contaminantes. En ese camino han surgido varias soluciones, pero hay una que hoy se volvió casi estándar en muchos carros: el sistema start/stop.

Un sistema pensado para no gastar de más

El sistema start/stop es una tecnología que apaga el motor de forma automática cuando el vehículo se detiene por completo y lo vuelve a encender justo en el momento en que se reanuda la marcha.

Su propósito es evitar que el motor siga funcionando en vacío cuando el carro está detenido. Ese tiempo, aunque parezca corto, representa consumo innecesario de gasolina y emisiones que se pueden evitar sin afectar la conducción.

Así actúa el sistema start/stop

Todo el proceso ocurre sin que el conductor tenga que intervenir. La gestión está a cargo de la central electrónica del vehículo, que monitorea constantemente variables como el estado de la batería, la temperatura del motor o el uso del aire acondicionado.

Cuando el sistema detecta que el carro se detuvo y que las condiciones son adecuadas, apaga el motor. En cuanto identifica la intención de avanzar, lo enciende nuevamente de forma casi inmediata.

Diferencias entre carro mecánico y automático

Aunque la lógica es la misma, la forma en que se activa cambia según el tipo de transmisión.

En carros con caja manual, el sistema entra en acción cuando el vehículo se detiene, se deja en punto muerto y se suelta el embrague. Al volver a pisarlo para engranar una marcha, el motor arranca de nuevo.

Por su parte, en los automáticos, todo es aún más sencillo, ya que el motor se apaga cuando el carro está detenido con el freno presionado y vuelve a encender en el momento en que se suelta el pedal.

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Lo bueno y lo no tan bueno del start/stop

Como cualquier tecnología, tiene puntos a favor y otros que generan debate.

Entre sus principales ventajas está la reducción del consumo de gasolina, especialmente en ciudad, donde abundan las detenciones. A esto se suma una menor emisión de gases contaminantes y un aporte a una conducción más eficiente.

Incluso puede ayudar a disminuir el tiempo en que el motor permanece encendido sin necesidad, lo que a largo plazo resulta beneficioso.

En el otro lado, hay conductores a quienes no les termina de convencer. Algunos perciben los apagados y encendidos como incómodos, especialmente en tráfico pesado. También puede ocurrir que el sistema no funcione en ciertos momentos si las condiciones no son las ideales.

¿Realmente se ahorra gasolina?

La respuesta corta es sí, y en ciudad se nota más.

Varios análisis coinciden en que el sistema start/stop puede reducir el consumo entre un 5 % y un 10 % en trayectos urbanos. Todo depende de cuánto tiempo pase el carro detenido durante el recorrido.

Entre más semáforos, trancones o pausas haya, mayor será el beneficio.

El sistema start/stop no cambia la forma de conducir ni exige adaptaciones complejas. Funciona en segundo plano, toma decisiones por sí solo y aporta a que cada recorrido sea un poco más eficiente. Puede que no sea una tecnología llamativa, pero en el uso real, especialmente en ciudad, termina siendo un aliado para ahorrar gasolina sin esfuerzo adicional.