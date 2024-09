Cinturón de seguridad en el carro: ¿es obligatorio usarlo para todos los pasajeros?

Aunque en el resto del mundo el cinturón de seguridad comenzó a ser obligatorio en vehículos de alta gama en los años 50 y luego se extendió a modelos de gama media y baja, en Colombia su regulación se formalizó con el nuevo Código Nacional de Tránsito en 2002. Foto: Pixabay

El cinturón de seguridad es uno de los elementos más cruciales en la protección de los ocupantes de un vehículo, desempeñando un papel fundamental en la reducción de lesiones y salvaguardar en caso de accidente. Este dispositivo, diseñado para mantener a los pasajeros en su posición durante una colisión, ha sido objeto de múltiples estudios que destacan su efectividad para disminuir el riesgo de lesiones graves y fatales.

Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad vial y director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, destaca que el cinturón de seguridad, conocido también como “cinta de la vida” en otros países, se ha convertido en uno de los elementos más esenciales en la seguridad vial. Su implementación es ampliamente promovida en campañas de prevención de accidentes y reducción de siniestros viales.

Aunque en el resto del mundo el cinturón de seguridad comenzó a ser obligatorio en vehículos de alta gama en los años 50 y luego se extendió a modelos de gama media y baja, en Colombia su regulación se formalizó con el nuevo Código Nacional de Tránsito en 2002. El artículo 82, inciso quinto, estableció el uso obligatorio del cinturón de seguridad a partir de 2004. Además, se estipula que este dispositivo debe estar presente no solo en los asientos delanteros, sino también en los traseros, en función de la capacidad del vehículo. Por ejemplo, un vehículo autorizado para cinco pasajeros debe contar con cinco cinturones de seguridad que cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes.

La multa por no utilizar el cinturón de seguridad se clasifica como C06 según el Código Nacional de Tránsito. Para este año, el monto de esta multa asciende aproximadamente a $650.000. Esta sanción se aplica a todos los tipos de vehículos, ya sean públicos o privados, y afecta a todos los pasajeros, no solo al conductor. Es importante que todos los ocupantes del vehículo, sin excepción, usen el cinturón de seguridad para evitar multas y, sobre todo, para garantizar su propia seguridad en caso de accidente.

Desde el año 2008, la Corte ha establecido que todo el proceso de importación de vehículos y autopartes ensamblados en Bogotá debe cumplir con estrictas normativas que garantizan la calidad, las propiedades, y las dimensiones adecuadas de estos elementos para asegurar la seguridad y la protección de los usuarios. Estos requisitos son fundamentales para asegurar que los componentes, como los cinturones de seguridad, cumplan con los estándares necesarios para preservar la vida en caso de accidente.

De acuerdo con Nieto, en términos de impacto en la seguridad vial, se estima que el uso correcto del cinturón de seguridad puede reducir las fatalidades en accidentes de tránsito en hasta un 50%, y disminuir las lesiones graves hasta en un 80%. La efectividad del cinturón de seguridad es aún más significativa en situaciones de vuelco del vehículo, donde puede reducir el riesgo de muerte en un 77%. Estos datos subrayan la importancia de utilizar el cinturón de seguridad en todas las circunstancias para maximizar la protección durante un accidente.

“El cinturón de seguridad tiene la función de mantener a los ocupantes del vehículo en su lugar durante movimientos bruscos. Para ilustrar su importancia, por ejemplo, en un accidente a 50 kilómetros por hora puede ser comparable a una caída desde un segundo o tercer piso. Si la velocidad aumenta a entre 100 y 120 kilómetros por hora, el impacto es equivalente a una caída desde el piso 14 sin ninguna protección adicional”, enfatiza Nieto.

Diversos estudios, incluyendo los de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su capítulo sobre seguridad vial, han demostrado que el cinturón de seguridad es esencial para reducir los traumas en caso de accidente. A pesar de su importancia, en Latinoamérica el uso del cinturón no siempre es motivado por las regulaciones, sino por la conciencia ciudadana. Se estima que alrededor del 20% de los conductores y hasta un 50% de los acompañantes optan por no utilizarlo, lo que resalta una brecha significativa en la adopción de esta medida de seguridad vital.

Uso correcto del cinturón de seguridad

Para Nieto, es fundamental no solo utilizar el cinturón de seguridad, sino también asegurar que esté correctamente colocado. Se recomienda abrochar el cinturón antes de iniciar la marcha del vehículo. Hoy en día, muchos vehículos están equipados con sensores que emiten alertas o sirenas si el cinturón no está bien ajustado. Conectar el cinturón mientras el vehículo está en movimiento puede aumentar el riesgo de que no se ajuste adecuadamente o quede mal asegurado, lo que comprometería su efectividad en caso de accidente.

Además, el cinturón de seguridad no debe pasar por encima de objetos duros, como los que puedan estar en los bolsillos, ni de elementos cortopunzantes, como bolígrafos. En un accidente, estos objetos pueden causar lesiones adicionales al impactar contra el cuerpo o incluso incrementar el daño si el objeto se desplaza bajo la presión del cinturón. Por lo tanto, asegurarse de que el cinturón esté libre de obstrucciones y correctamente colocado para maximizar su capacidad de protección.

El cinturón de seguridad debe encontrarse en óptimas condiciones para garantizar su eficacia en caso de colisión o accidente. En caso de un impacto, el cinturón debe ser reemplazado completamente; no se debe intentar restaurarlo ni coserlo, ya que esto compromete su integridad. El cinturón debe estar correctamente fijado y ajustado, cumpliendo con las especificaciones de velocidad y presión establecidas por el fabricante. Los vehículos equipados con estos dispositivos pasan rigurosas pruebas de calidad para asegurar su correcto funcionamiento.

Es importante que la banda del cinturón se ajuste adecuadamente sobre la cadera y no se pase por detrás de la espalda, ya que esto solo proporciona un control parcial. Un ajuste incorrecto puede agravar las lesiones en caso de accidente, ya que al no estabilizar el cuerpo correctamente, el impacto puede ser más severo. “El cinturón está diseñado para distribuir las fuerzas de impacto a lo largo del torso y reducir el riesgo de lesiones, por lo que es crucial asegurar su uso adecuado y completo para proteger eficazmente a los ocupantes del vehículo”, subraya.

La banda del cinturón de seguridad debe ubicarse sobre el hombro y nunca sobre el cuello, ya que un ajuste incorrecto puede provocar roces o incluso cortaduras. El ancho del cinturón debe cumplir con las normativas internacionales, que estipulan una dimensión de entre 6 y 8 centímetros. Algunos cinturones de menor tamaño, que a veces se venden en el mercado con el argumento de que son más adecuados para niños, no cumplen con estas normativas. Por su parte, las sillas especiales para menores están diseñadas para asegurar al niño en la silla, no al cuerpo del menor, con un sistema de sujeción específico.

La elasticidad del cinturón es esencial para su efectividad. Por ello, es importante no reemplazar los cinturones de fábrica por otros no homologados. Las empresas y fabricantes suelen informar oficialmente sobre errores o defectos de fábrica y realizan los reemplazos necesarios, generalmente sin costo adicional. Para esto, seguir las recomendaciones del manual del vehículo y asegurarse de que el cinturón de seguridad esté siempre en perfectas condiciones para garantizar la máxima protección.