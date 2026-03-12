Citroën C3 Aircross MAX y Citroën C3 MAX en Colombia: híbridos, tecnología y precios

Citroën C3 Aircross MAX. Foto: Nicolás Fernández

Desde afuera

Tanto el Citroën C3 MAX como el Aircross MAX comparten la identidad visual de la marca a nivel global. Son vehículos que se inclinan hacia una silueta más bien cuadrada… más bien rectangular… pero siempre compactos… por lo menos desde afuera.

El Citroën C3 MAX tiene una longitud de 4.015 mm, 1.577 mm de alto y 1.813 de ancho. Su distancia entre ejes es de 2.540 mm. Por su parte, el Aircross MAX tiene una longitud de 4.395 mm, 1.660 mm de alto, 1.795 mm de ancho y una distancia entre ejes de 2.670 mm. Ambos compactos y ambos híbridos ligeros.

Tren motor del Citroën C3 Aircross MAX

El Citroën C3 Aircross MAX funciona con un motor de 1.2 litros. El bloque turbo entrega una potencia de 134 caballos, a partir de las 5.500 rpm, y un torque de 230 Nm, a partir de las 1.750 rpm. Se copla a una caja automática de doble embrague y seis velocidades.

Su sistema híbrido ligero se apoya en una batería de iones de litio de 48V y una capacidad de 0,9 kWh. El componente agrega potencia al tren motor del compacto, llevándolo hasta los 143 caballos.

Tren motor del Citroën C3 MAX

El Citroën C3 MAX usa un motor turbo de 1.2 litros que entrega 99 caballos de potencia, a las 5.500 rpm, y 205 Nm de torque, a partir de las 1.750. Se acopla a una caja automática y de doble embrague EDCT de seis velocidades.

Se complementa con el mismo sistema híbrido del Aircross MAX, con una batería de iones de litio de 48 V. El componente eleva su potencia a los 109 caballos.

Suspensión Citroën Advanced Comfort

Ambos vehículos incluyen la suspensión Citroën Advanced Comfort. En el eje delantero, el componente usa amortiguadores hidráulicos progresivos (PHC) independiente McPherson con barra estabilizadora de 22 mm. En el trasero llevan una con amortiguadores hidráulicos progresivos (PHC) con barra de torsión.

Hablar de la suspensión es clave para ambos vehículos ya que la marca señala los enfocó en el comfort y la forma de absorber las imperfecciones del camino. Además, para potenciar esa experiencia de comfort, incluyó unos asientos Advanced Comfort, los cuales cumplen con su propósito… por lo menos en las dos plazas delanteras.

Seguridad y equipo

Dentro de la cabina de los C3 Aircross MAX y Citroën C3 MAX se encuentra un sistema multimedia con pantalla táctil de 10,25” y conectividad inalámbrica con Apple Carplay y Android Auto; tres puntos de carga USB Tipo C, un punto de carga inalámbrico, entre otros.

Sus paquetes de seguridad incluyen sistemas ABS, repartido electrónico de potencia de frenado, ESP, ASR, seis bolsas de aire, cámara de visión trasera, anclajes Isofix, asistente de arranque en pendiente, control crucero con limitador de velocidad, entre otros.

Precios

Citroën C3 Aircross MAX MHEV: COP 100.000.000.

Citroën C3 MAX MHEV: COP 115.000.000.