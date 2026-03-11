La nueva generación de la Mazda CX-5 llegará en el segundo semestre del año

Así es la Mazda CX-5 que se presentó en Europa. Foto: Cortesía Mazda

En 2025, Mazda fue una de las marcas líderes del mercado colombiano de automotores. De la firma japonesa se matricularon más de 21 mil vehículos que le permitieron ubicarse como la cuarta más vendida en el país, detrás de Toyota (23.711), Renault (33.658) y Kia (34.058).

La compañía nipona también fue protagonista en el segmento de nuevas tecnologías. Su Mild Hybrid CX-30 fue el segundo híbrido más vendido en el país en 2025, con 7.144 unidades. Y en 2026 buscan aumentar sus ventas apoyándose en sus vehículos líderes del mercado y la llegada de la actualización de una de sus líneas más vendidas en Colombia y el mundo: CX-5 —posiblemente con hibridación ligera.

Ángela López, presidente de Mazda de Colombia, habló en entrevista sobre los recientes resultados de la marca en el país. Señaló sus proyecciones y las acciones con que llevarían a la marca a conservar su posición como una de las favoritas del mercado local.

¿Cómo fue el 2025 de Mazda en Colombia?

Fue un año lleno de satisfacciones para Mazda y también para la industria automotriz en general. Mazda mantuvo un desempeño sólido, consolidándose entre las marcas líderes del país y con modelos muy bien posicionados en el mercado. Cerramos 2025 con 21.500 unidades, una participación del 8.5 % y un crecimiento del 20 % con respecto al 2024.

¿Cuáles fueron los modelos clave para esos resultados?

Modelos como Mazda CX-30, Mazda2 y Mazda CX-5 siguieron siendo pilares y concentraron la mayor parte de nuestras ventas, reflejando el cariño y la confianza que el mercado colombiano tiene hacia la marca.

¿Cómo inició el 2026 de Mazda en Colombia?

Mazda inició 2026 con un desempeño muy positivo. Al cierre de febrero, Mazda CX-30 y Mazda2 se ubican en el top 10 de los modelos más vendidos de la industria, demostrando su fortaleza y preferencia. Frente al desempeño general de la industria, nos posicionamos con un 8 % de participación, con ventas que sobrepasan las 3.500 unidades y un crecimiento del 18 % año a año.

¿Qué proyecciones tiene la marca para este año?

Vemos una industria que podría ubicarse alrededor de las 275.000 unidades. En ese contexto, desde Mazda proyectamos un volumen de ventas cercano a 24.000 unidades, lo que representaría una participación de mercado de alrededor del 9 %.

¿Qué proyectará este crecimiento de la marca?

Más allá de las cifras, este crecimiento se apoya en varios pilares muy sólidos de la marca en Colombia. Contamos con una red de concesionarios altamente profesionalizada, comprometida con ofrecer una experiencia de cliente de alto nivel en todo el país. Adicionalmente, hemos fortalecido nuestras alianzas para ofrecer a los clientes opciones de financiación cada vez más competitivas a través del soporte de Mazda Direct Credit. A esto se suma uno de los factores que más valoran nuestros usuarios: la disponibilidad de repuestos y el respaldo posventa. Hoy Mazda cuenta con una de las mejores tasas de disponibilidad de repuestos en el mercado, lo que genera tranquilidad y confianza en nuestros clientes. En conjunto, estos elementos: producto, red, financiamiento y servicio, nos permiten mirar el año con optimismo y seguir consolidando la relación de la marca con los colombianos.

¿Qué novedades presentarán en 2026?

Hacia el segundo semestre de este año, presentaremos la completamente nueva Mazda CX-5. Una apuesta importante que hace la marca sobre el modelo más vendido a nivel mundial y que llegará con una propuesta diferenciadora en tecnología, diseño y equipamiento.