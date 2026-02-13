Colombia ocupa el tercer lugar en ventas de carros eléctricos e híbridos en Latinoamérica

Colombia comercializó 87.677 unidades electrificadas durante el 2025. Foto: Pexels

El mercado automotor colombiano cerró 2025 con un dato relevante, y es que los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos) alcanzaron el 34,5 % de participación sobre el total de ventas de vehículos nuevos. Según la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), es la proporción más alta entre 11 países de América Latina incluidos en el análisis.

En términos de volumen, Colombia comercializó 87.677 unidades electrificadas durante 2025. Con esa cifra se ubica en el tercer lugar regional, por detrás de Brasil, que vendió 278.462 unidades, y México, con 147.110.

Sin embargo, al revisar el peso que tienen estos vehículos dentro de cada mercado, el panorama cambia. En Brasil, los electrificados representaron el 10,4 % de las ventas totales, mientras que en México la participación fue de 9,4 %. En Colombia, esa proporción llegó al 34,5 %, la más alta entre los principales mercados de la región.

El comportamiento también se refleja en el crecimiento. El mercado colombiano de electrificados aumentó 69 % frente a 2024, lo que lo ubica en el cuarto lugar en expansión porcentual en América Latina.

En conjunto, la región sumó 632.992 vehículos electrificados vendidos en 2025, un incremento de 47,5 % frente al año anterior. En crecimiento, Uruguay lideró con 107,2 %, seguido por Chile con 92,3 % y Guatemala con 85,2 %.

¿Cómo se movieron los segmentos?

Al desagregar las cifras por tipo de tecnología, el mayor volumen en la región se concentró en los híbridos no enchufables. Durante 2025 se comercializaron 334.976 unidades, lo que representó un crecimiento de 54,5 % frente al año anterior. Estos modelos alcanzaron una participación de 6,1 % dentro del mercado total latinoamericano. En ventas, México ocupó el primer lugar, seguido por Brasil y Colombia.

En el caso de los híbridos enchufables, el mercado regional sumó 136.616 unidades entre enero y diciembre de 2025. El crecimiento fue de 50,7 %, y su participación se ubicó en 2,6 %. En este segmento, Brasil encabezó las ventas, con México en segundo lugar y Colombia en la tercera posición.

Por su parte, los vehículos 100 % eléctricos alcanzaron 161.400 unidades en la región, con un incremento de 32,7 % frente a 2024, consolidando también su presencia dentro del mercado latinoamericano.

El debate que plantea el gremio

A pesar de las cifras de crecimiento, desde Aconauto surgieron cuestionamientos frente a la política tributaria del Gobierno Nacional. El gremio señaló que, mientras en mercados como Argentina se han aplicado medidas orientadas a dinamizar el sector mediante reducciones impositivas, en Colombia la tendencia ha sido distinta. Según Aconauto, el Ejecutivo ha optado por aumentar la carga tributaria al sector, en un contexto en el que no se han cumplido las metas de recaudo en los últimos tres años.

Desde la perspectiva de los concesionarios, el crecimiento del mercado no depende de mayores impuestos, sino de condiciones que faciliten el acceso y estimulen el volumen de ventas. Consideran que menos barreras tributarias podrían traducirse en más unidades comercializadas y, en consecuencia, en un mayor recaudo por efecto del dinamismo económico.

