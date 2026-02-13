KTM 1390 Super Adventure 2026: novedades y precios en Colombia

En el corazón de esta familia sigue latiendo el conocido motor LC8, desarrollado por KTM que ha demostrado su carácter a lo largo de varias generaciones y modelos. Foto: Cortesía KTM

La nueva KTM 1390 Super Adventure 2026 ya rueda en Colombia y lo hace con sus versiones S, R y S EVO. La marca austriaca refuerza su propuesta maxitrail con una evolución en tecnología, suspensiones y diseño, manteniendo el enfoque en comodidad para largas distancias y alto desempeño cuando el terreno se pone exigente.

En el corazón de esta familia sigue latiendo el conocido motor LC8, desarrollado por KTM que ha demostrado su carácter a lo largo de varias generaciones y modelos.

Por primera vez, toda la gama incorpora una pantalla TFT táctil vertical de 8 pulgadas, inspirada en el formato de un roadbook de rally, lo que, según la marca, facilita la lectura de la información y hace más intuitiva la interacción con los sistemas de la moto. Por su parte, la ergonomía fue ajustada con cambios en la silla y los posapiés, que buscan mejorar la posición de manejo y permitir que el piloto mantenga el dominio de la moto en diferentes terrenos.

KTM 1390 Super Adventure R

En la versión R, uno de los puntos más relevantes está en el conjunto de suspensiones, que recurre al sistema WP XPLOR desarrollado a partir de la experiencia de KTM en competición. Incorpora una horquilla de 48 mm, totalmente ajustable en compresión y rebote. Con un recorrido de 240 mm, este conjunto está diseñado para absorber impactos de alta intensidad y sostener un ritmo constante incluso en condiciones exigentes.

De acuerdo con el fabricante, este modelo ha sido diseñado con un centro de gravedad bajo para que el peso de la moto trabaje a favor del piloto, incluso en condiciones extremas. Esta distribución facilita los cambios de dirección en terreno suelto y reduce la fatiga en recorridos largos.

KTM 1390 Super Adventure S

La versión S está orientada a una conducción más estable y precisa con una evolución del sistema de suspensiones electrónicas semiactivas (SAT). Este sistema se adapta de manera continua a las condiciones del camino y al estilo de manejo.

La configuración para dos ocupantes y la gestión electrónica de las suspensiones permiten compensar automáticamente el peso del copiloto, manteniendo la estabilidad en frenadas, aceleraciones y paso por curva.

Además, incorpora modos electrónicos de suspensión que ajustan el comportamiento de la moto según el tipo de ruta, el ritmo de conducción y el estado del terreno.

KTM 1390 Super Adventure S EVO

La versión S EVO representa el escalón más alto dentro de la gama 1390 Super Adventure, al integrar el paquete tecnológico y electrónico más avanzado desarrollado por KTM para este segmento.

Con este modelo KTM presenta el sistema AMT (Cambio Manual Automatizado), una tecnología desarrollada para facilitar la conducción sin eliminar la participación del piloto. Los cambios se gestionan electrónicamente a través de la ECU y la Unidad de Control de la Transmisión, con tiempos de actuación cercanos a los 50 milisegundos, una cifra comparable a la de un sistema Quickshifter+.

Según la marca, el sistema administra de forma automática el embrague y las transiciones de marcha. Además, modifica el esquema tradicional 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 por una secuencia P – N – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6, lo que cambia la lógica de uso frente a una caja convencional.

En materia de configuración, permite un ajuste avanzado de parámetros como la suspensión y la altura al suelo, adaptándose al estilo de conducción y a las condiciones del terreno. El conjunto se complementa con un paquete de asistencias electrónicas orientado a mejorar la estabilidad y el control, manteniendo la posibilidad de intervención directa cuando se opta por conducción manual.

Precio y versiones en Colombia

En el mercado colombiano, la Super Adventure S y la Super Adventure S EVO están disponibles en colores naranja y negro, mientras que la Super Adventure R se ofrece en color blanco, azul y naranja.

En cuanto a precios, la gama queda configurada de la siguiente manera:

KTM 1390 Super Adventure S: COP 134.990.000

KTM 1390 Super Adventure R: COP 139.990.000

KTM 1390 Super Adventure S EVO: COP 144.990.000

