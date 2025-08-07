¿Cómo afecta el calor al rendimiento y funcionamiento de los carros?

En días de calor extremo, especialmente durante olas de calor con temperaturas cercanas a los 40 grados, el desgaste sobre los componentes del carro puede ser significativo. Foto: Chevrolet

Las altas temperaturas no solo representan una incomodidad para las personas, sino también un desafío para el buen funcionamiento de los vehículos. En días de calor extremo, especialmente durante olas de calor con temperaturas cercanas a los 40 grados, el desgaste sobre los componentes del carro puede ser significativo. Esta situación no debe subestimarse, ya que puede afectar directamente la seguridad vial.

De acuerdo con Renting Finders, plataforma especializada en soluciones de renting y con experiencia en el sector automotor, el calor excesivo puede comprometer el rendimiento del motor, el estado de los sistemas mecánicos y la estética del vehículo.

Ante este panorama, los especialistas insisten en la importancia de identificar los componentes más expuestos al calor y adoptar medidas preventivas que permitan evitar fallos mayores:

Neumáticos

Uno de los efectos más habituales del calor es la expansión del aire dentro de los neumáticos, lo que altera la presión interna y puede afectar la capacidad de frenado. En una situación de emergencia, se requiere que toda la banda de rodadura esté en óptimas condiciones para garantizar una detención segura.

Por esta razón, es recomendable mantener la presión de inflado en el mínimo sugerido por el fabricante.

Aceite del motor

A temperaturas superiores a los 40 grados, aumenta la evaporación del aceite lubricante, reduciendo su capacidad para proteger el motor y sus componentes internos. Esto puede traducirse en una mayor fricción y riesgo de sobrecalentamiento.

Para evitar fallos mecánicos, es aconsejable revisar el nivel y estado del aceite de manera periódica, especialmente durante temporadas de calor intenso.

Líquido de frenos

El líquido de frenos también se ve afectado por las altas temperaturas. Su sensibilidad térmica puede provocar una pérdida de eficacia en el sistema de frenado si no se encuentra en buen estado. Una disminución en el rendimiento al frenar aumenta el riesgo de accidentes. Por ello, es importante comprobar su nivel y reemplazarlo según las recomendaciones del fabricante o si se perciben cambios en la respuesta del pedal.

Temperatura del motor

El calor puede elevar la temperatura del motor por encima de los niveles recomendados, lo que reduce su eficiencia. Según expertos de Renting Finders, en condiciones de calor extremo, el rendimiento del motor puede disminuir hasta en un 15 %.

Para evitar el sobrecalentamiento, es importante comprobar regularmente el nivel del líquido refrigerante y asegurarse de que el sistema de enfriamiento opere correctamente.

Sistema de climatización

Frente a temperaturas exteriores extremas, el sistema de climatización trabaja a su máxima capacidad, lo que puede acortar su vida útil si no se maneja adecuadamente. Antes de encender el aire acondicionado, los especialistas recomiendan ventilar el vehículo y reducir la diferencia térmica entre el interior y el exterior. Esta práctica evita forzar el sistema de forma innecesaria y favorece un mejor rendimiento energético.

Daños estéticos

El calor no solo impacta la mecánica; también afecta la apariencia del carro. La exposición prolongada al sol puede provocar decoloración, pérdida de brillo o agrietamiento de la pintura. Asimismo, los rayos solares que ingresan por el parabrisas pueden dañar el tablero y otros componentes interiores, generando deformaciones o desgaste prematuro de materiales plásticos y sintéticos.

Recomendaciones para proteger el carro del calor

Ante las temperaturas extremas en distintas regiones, no solo es necesario entender cómo el calor afecta a los componentes del vehículo, sino también adoptar medidas preventivas que ayuden a mitigar estos efectos.

Los expertos de Renting Finders, también comparten una serie de recomendaciones útiles para proteger tanto el carro como la salud de los ocupantes en estas circunstancias:

Revise con frecuencia los niveles de líquidos

Como se mencionó anteriormente, los líquidos del vehículo —especialmente el aceite del motor, el líquido refrigerante y el líquido de frenos— son especialmente vulnerables a las altas temperaturas. Su degradación puede comprometer seriamente la seguridad y el rendimiento del carro. Es necesario, entonces, asegurarse de que siempre se mantengan por encima de los niveles mínimos recomendados.

Estacione en lugares con sombra

Estacionar en zonas sombreadas no solo protege la pintura y los acabados del interior, sino que también ayuda a mantener una temperatura más estable en los componentes mecánicos y eléctricos.

Siempre que sea posible, se debe optar por estacionamientos cubiertos, espacios bajo techo o incluso bajo la sombra de árboles. En caso de no contar con una opción adecuada, el uso de una funda o cobertor térmico puede ser una alternativa eficaz para reducir la exposición directa al sol.

Hidratación: clave también al volante

El calor extremo no solo representa un riesgo para el vehículo, sino también para el conductor y los pasajeros. Las altas temperaturas pueden causar fatiga, deshidratación y pérdida de concentración, lo cual incrementa el riesgo de accidentes.

Por esta razón, es recomendable llevar agua potable en cada desplazamiento y mantenerse hidratado constantemente.

Limite los desplazamientos en las horas más críticas

Durante los momentos más intensos de calor, cuando las temperaturas superan los 35 o 40 grados, lo más prudente es evitar salir si no es estrictamente necesario.

Postergar los desplazamientos para las primeras horas de la mañana o después del atardecer puede ayudar a reducir el desgaste del vehículo y proteger la salud.

