¿Cómo arrancar en subidas correctamente con y sin freno de mano?

Hoy en día, muchos carros incorporan sistemas de asistencia para el arranque en pendiente, pensados justamente para evitar que el vehículo se devuelva. Aun así, el freno de mano sigue siendo una herramienta muy útil, sobre todo para quienes no se sienten del todo cómodos coordinando freno, acelerador y embrague al mismo tiempo. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Arrancar en una subida suele ser una de esas situaciones que ponen a prueba incluso a conductores con experiencia. Cuando el carro parece querer rodar hacia atrás y los pies buscan, casi al mismo tiempo, el freno y el acelerador, la escena resulta familiar para muchos. Por eso, dominar esta maniobra no solo aporta confianza, sino que también ayuda a evitar situaciones de riesgo.

De acuerdo con Daniel Pereira, piloto de experiencias de Zeekr, todo comienza por entender qué pasa realmente al soltar el embrague. Se trata de un disco de fricción ubicado entre dos discos metálicos. Al liberar el pedal, estos se presionan entre sí y permiten que la fuerza del motor llegue a las ruedas, en ese momento, el carro empieza a moverse.

¿Cómo subir una pendiente con y sin freno de mano?

Hoy en día, muchos carros incorporan sistemas de asistencia para el arranque en pendiente, pensados justamente para evitar que el vehículo se devuelva. Aun así, el freno de mano sigue siendo una herramienta muy útil, sobre todo para quienes no se sienten del todo cómodos coordinando freno, acelerador y embrague al mismo tiempo.

En la práctica, Pereira señala que la técnica es más sencilla de lo que parece: el carro se mantiene detenido con el freno de mano, el pie izquierdo actúa sobre el embrague y el derecho queda libre para acelerar. Cuando se siente que el vehículo quiere avanzar, el freno de mano se va soltando poco a poco, mientras se aumenta suavemente la aceleración.

Ahora bien, en una subida también existe la técnica de arrancar sin usar el freno de mano. Para el experto, esta opción suele ser más recomendable, especialmente en carros modernos que cuentan con freno de mano eléctrico, debido a que estos sistemas pueden tardar un poco más en soltarse y complicar el arranque.

Acá es importante la coordinación de los pies. El pie izquierdo se mantiene sobre el embrague, mientras que el derecho empieza apoyado en el freno para evitar que el carro se devuelva. Con el cambio engranado, se comienza a soltar el embrague de forma muy suave y, justo cuando se siente que el carro quiere avanzar, el pie derecho pasa del freno al acelerador.

Sin embargo, Pereira aclara que para hacer bien estas maniobras es fundamental conocer el carro que se está manejando. “No todos reaccionan igual y no siempre se necesita la misma aceleración. No es lo mismo arrancar solo que con el vehículo cargado o con varias personas a bordo, en esos casos, el motor va a necesitar un poco más de acelerador para entregar el torque necesario”, enfatiza.

Le puede interesar: ¿Vale la pena instalar un cargador eléctrico para vehículos en casa? Tenga en cuenta esto

El embrague también se cuida con buenos hábitos

Pereira también advierte sobre los malos hábitos al usar el embrague, especialmente uno muy común: mantener el pie izquierdo apoyado todo el tiempo sobre el pedal. Aunque parezca inofensivo, esta costumbre genera un desgaste prematuro, ya que la balinera del embrague queda trabajando de manera constante. Según explica, esta pieza no está diseñada para girar todo el tiempo, sino únicamente cuando se acciona el embrague. Cuando el pie no está sobre el pedal, la balinera debería ir libre, sin esfuerzo alguno.

Para el experto, este es uno de los primeros hábitos que todo conductor debería corregir si quiere cuidar el sistema de embrague y evitar reparaciones costosas más adelante.

Además, Pereira es claro en que este tema va mucho más allá de la teoría. No se trata solo de entender la explicación, sino de practicar. Por más que alguien conozca la técnica, si no la pone en práctica, simplemente no la va a dominar. En sus palabras, la clave está en repetir la maniobra hasta que se vuelva natural.

Por eso, su recomendación es buscar un lugar tranquilo, con pendientes reales, y practicar sin afán. “Lugares como Sopó o Altos de Yerbabuena, en una mañana de domingo con poco tráfico, son ideales para ganar confianza y aprender a arrancar en subida de forma correcta”, concluye.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.