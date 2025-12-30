¿Vale la pena instalar un cargador eléctrico para vehículos en casa? Tenga en cuenta esto

Para agosto de 2025 se contabilizaban 143 estaciones de carga registradas, la mayoría ubicadas en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Foto: Getty Images/Westend61 - Westend61

La movilidad eléctrica en Colombia avanza a buen ritmo, pero la red disponible para recargar los vehículos todavía no crece al mismo paso. Según el Ministerio de Minas y Energía, el país cuenta actualmente con 229 estaciones de carga pública, 401 cargadores y 746 conectores, concentrados principalmente en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, lo que deja amplias zonas del territorio con opciones muy limitadas para quienes ya dieron el salto a un vehículo eléctrico.

Aunque esta cifra muestra progreso frente a años anteriores, el contraste es evidente cuando se compara con el crecimiento del parque automotor eléctrico. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), solo en lo corrido de 2025 las matrículas de este tipo de vehículos aumentaron 129,8 %.

En medio de ese escenario empiezan a tomar fuerza soluciones más cercanas y prácticas. La estandarización de cargadores y, sobre todo, la instalación de puntos de carga en casa aparecen como alternativas para reducir la presión sobre la red pública. Para muchos conductores, cargar el vehículo en el garaje ya no es solo una comodidad, sino una forma de hacer más viable y fluida la transición hacia la movilidad eléctrica.

Alternativas de carga para vehículos eléctricos en Colombia

Para quienes viven en casa propia o cuentan con un parqueadero privado, la solución más sencilla suele estar en el hogar, aunque no es la opción de carga más rápida. Los llamados cargadores de nivel 2 son los más habituales. Operan con corriente alterna de 220 o 240 voltios y ofrecen tiempos de carga más razonables que un tomacorriente común, además de mayor estabilidad y seguridad para el sistema eléctrico del vehículo.

Por su parte, las estaciones públicas cumplen otra función. Los cargadores rápidos y semi-rápidos de corriente continua están pensados para viajes largos o trayectos interurbanos, cuando no hay opción de cargar en casa. Aquí, el inconveniente es que todavía son pocos, están concentrados en corredores específicos y su velocidad real depende tanto del punto de carga como del modelo del vehículo.

Invertir en un cargador en casa, lo que conviene tener en cuenta

Según Juan Diego Galindo, gerente general de Autocom, importadora automotriz, esta decisión cobra aún más sentido si se considera que la infraestructura pública de carga sigue siendo limitada en muchas zonas del país.

Aunque a primera vista puede parecer un proceso simple, Galindo advierte que no se trata solo de comprar el equipo y conectarlo. Es indispensable cumplir con una serie de condiciones técnicas y normativas. “El primer paso es contar con un parqueadero privado, ya sea un garaje propio o un espacio exclusivo dentro de una propiedad horizontal. En el caso de los edificios, también se requiere la autorización formal de la administración”, enfatizó.

Superado ese punto, la atención se centra en la red eléctrica del hogar. Los cargadores residenciales de nivel 2, que hoy son los más recomendados, operan con líneas de 220 o 240 voltios y necesitan un breaker exclusivo, además de un cableado con el calibre adecuado. “Cuando la vivienda solo dispone de 110 voltios, lo más probable es que se deban hacer ajustes en el tablero eléctrico o una ampliación de carga, siempre previa evaluación técnica”, señaló.

La instalación, además, debe quedar en manos de un técnico o ingeniero certificado bajo el reglamento RETIE. Este profesional es quien debe emitir el acta de conformidad y verificar que la puesta a tierra esté en óptimas condiciones.

En esa misma línea, el punto de carga debe incorporar protecciones eléctricas completas. Esto incluye interruptores diferenciales tipo A o tipo B, sistemas contra sobrecorriente y sobretensiones, y una puesta a tierra debidamente certificada. A todo esto, se suma la elección del cargador adecuado para el vehículo, un aspecto determinante si se tiene en cuenta que en Colombia conviven principalmente dos estándares, el Tipo 1, común en marcas japonesas y estadounidenses, y el Tipo 2, más habitual en modelos europeos y en varias marcas chinas más recientes.

