Cómo cuidar el aire acondicionado del carro en cuatro consejos prácticos

No se trata solo de encenderlo y disfrutar del aire frío: detrás de su funcionamiento hay una serie de cuidados que pueden marcar la diferencia entre un viaje agradable y una reparación costosa. Foto: Freepik

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El sistema de aire acondicionado del carro cumple un papel determinante en la experiencia de conducción. No solo se encarga de mantener una temperatura agradable dentro de la cabina, también ayuda a conservar un ambiente estable que reduce la fatiga a la hora de manejar.

Por esta razón, conviene prestarle atención a su mantenimiento y adoptar algunos hábitos sencillos que permitan conservar su buen desempeño y extender su vida útil.

Expertos de Ford comparten cuatro recomendaciones prácticas para cuidar este sistema del carro.

1. Potencia progresiva al encender el vehículo

Al momento de encender el carro, no es buena idea activar el aire acondicionado de inmediato a su máxima potencia. Hacerlo implica exigir el sistema cuando el motor aún no ha alcanzado su funcionamiento óptimo, lo que a largo plazo puede generar un desgaste innecesario.

Lo más recomendable es poner en marcha el vehículo, comenzar el recorrido y, una vez en movimiento, ir aumentando la potencia del aire de forma progresiva. Con este hábito, el sistema trabaja en mejores condiciones y la cabina logra una temperatura agradable de manera más rápida.

2. La importancia del mantenimiento

Mantener al día el mantenimiento del sistema de aire acondicionado marca la diferencia en su desempeño. Componentes como los filtros de aire, el gas refrigerante y las rejillas deben revisarse y mantenerse en buen estado para asegurar una ventilación adecuada dentro de la cabina.

Cuando estos elementos están limpios y funcionando correctamente, se evita la entrada de polvo, malos olores y partículas contaminantes, además de garantizar que el sistema enfríe de forma eficiente.

Un mantenimiento periódico no solo mejora el confort, también ayuda a prevenir fallas y reparaciones caras a futuro.

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3. Evite acelerones

Cuando el aire acondicionado está en funcionamiento, evite realizar aceleraciones bruscas o a fondo. Este tipo de maniobras exige más al motor y puede afectar la capacidad del sistema para mantener una temperatura estable dentro de la cabina.

Lo ideal es conducir con una aceleración progresiva y constante. Así, el motor trabaja de forma más equilibrada, logra sostener la velocidad del vehículo y permite que el sistema de climatización funcione de manera eficiente, tanto en enfriamiento como en calefacción.

4. Uso frecuente y adecuado

Utilizar el aire acondicionado con regularidad, incluso en temporadas de lluvia o frío, es más importante de lo que parece. Este hábito ayuda a mantener en buen estado el sistema, ya que permite que el gas refrigerante circule correctamente y evita que sus componentes se deterioren por falta de uso.

Además, conviene mantener una temperatura estable dentro de la cabina y evitar cambios bruscos. Circular con las ventanas cerradas cuando el sistema está encendido también mejora su eficiencia, ya que evita pérdidas de frío y reduce el esfuerzo del sistema, lo que se traduce en un menor consumo de energía y un mejor desempeño.