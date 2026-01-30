¿Cómo cuidar las llantas del carro en época de lluvias? Tenga en cuenta estos consejos

Cuando el piso está mojado, se crea una película de agua que la llanta debe “romper” y evacuar para poder tocar el asfalto. Foto: Goodyear

Con la llegada de las lluvias, el estado del carro empieza a ponerse a prueba y las llantas pasan a ser protagonistas, aunque muchas veces no se les dé la atención que merecen. El piso mojado, los charcos y los cambios repentinos de agarre hacen que cualquier descuido se note de inmediato en la conducción.

Por eso, más allá de la experiencia manejando, esta época exige revisar hábitos, mantenimiento y detalles que suelen pasarse por alto, pero que marcan la diferencia entre un trayecto tranquilo y una situación de riesgo.

De acuerdo con Camilo Millán, responsable de Marketing de Producto para autos y camionetas en Michelin, cuando el piso está mojado, se crea una película de agua que la llanta debe “romper” y evacuar para poder tocar el asfalto. Si la llanta no logra evacuar esa capa de agua, se puede presentar el aquaplaning, una situación en la que la llanta pierde contacto con la superficie y, con ello, capacidad de frenado, dirección y control.

¿Qué se debe revisar en las llantas en época de lluvias?

Para el experto, existen tres puntos determinantes que todo conductor debería revisar con mayor frecuencia durante la temporada de lluvias:

Presión de inflado: debe mantenerse siempre según la recomendación del fabricante del vehículo. Una presión adecuada permite que la llanta empuje y evacúe la película de agua, manteniendo el contacto con el pavimento.

Estado del labrado: es importante verificar que la profundidad sea suficiente y que los canales de la llanta estén libres de suciedad u obstrucciones que afecten la evacuación del agua. En Colombia, la profundidad mínima permitida del labrado varía según el tipo de vehículo:

Motocicletas: mínimo 1 milímetro.

Automóviles: mínimo 1,6 milímetros.

Vehículos de carga: mínimo 3 milímetros.

Desgaste general de la llanta: una llanta excesivamente desgastada pierde gran parte de su capacidad de drenaje, lo que incrementa el riesgo de deslizamiento y de pérdida de control.

¿Qué es el labrado en las llantas y cómo se mide?

Según José García, gerente comercial de Hankook Tire Colombia, el labrado corresponde al dibujo y a las ranuras presentes en la banda de rodamiento del neumático. “Más allá de un tema estético, la importancia del labrado se hace aún más evidente cuando el vehículo circula a velocidades superiores a los 60 km/h y en trayectos de larga distancia”, destaca el experto.

Para comprobar el estado del labrado, el experto de Hankook recomienda dos opciones:

Un calibrador de profundidad de la banda de rodamiento, una herramienta sencilla y precisa.

Otra opción es revisar el indicador de desgaste que traen las llantas, el cual permite identificar visualmente cuándo el neumático ha llegado a su límite y debe ser reemplazado.

Recomendaciones para cuidar las llantas bajo la lluvia

A su turno, Millán, de Michelin, señala que el primer paso para cuidar las llantas en temporada de lluvias es la prevención. Conducir a velocidades moderadas, especialmente durante lluvias intensas, es clave, ya que el riesgo de aquaplaning aumenta de forma significativa a medida que se incrementa la velocidad.

El experto también recomienda mantener las llantas en buen estado, verificando con frecuencia la presión de inflado, el nivel de desgaste y la profundidad del labrado. A esto se suma la importancia de utilizar llantas que incorporen tecnologías orientadas a una mejor evacuación de agua y mayor adherencia en superficies mojadas, especialmente para quienes circulan a diario o realizan trayectos largos.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es evitar maniobras bruscas bajo la lluvia. Frenadas repentinas, giros cerrados o aceleraciones innecesarias pueden superar el límite de agarre de la llanta, incluso cuando esta se encuentra en buen estado.

Finalmente, Millán enfatiza que una llanta de calidad no solo se traduce en mayor durabilidad, sino que cumple un papel fundamental en la seguridad del vehículo. En condiciones de lluvia, donde cada metro de frenado y cada segundo de control cuentan, contar con llantas adecuadas puede marcar la diferencia entre una situación controlada y un incidente.

