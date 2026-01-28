¿Cómo quitar una calcomanía de un carro y moto sin dañarlo?

Existen trucos prácticos para devolverle su apariencia original sin afectar la pintura. Foto: pexels

Personalizar un carro o una moto es casi una costumbre para algunos. Una calcomanía en el vidrio, un sticker en el baúl o una pegatina en el tanque pueden decir mucho del gusto —o del momento— de quien lo conduce. El problema aparece cuando ese “detalle” deja de gustar, o cuando el vehículo cambia de dueño y lo que antes era un toque personal se convierte en algo que simplemente estorba.

A diferencia de una pintura especial o un interior modificado, las calcomanías sí se pueden retirar, pero hacerlo de cualquier manera puede terminar dañando la pintura o dejando marcas difíciles de borrar. Por eso, antes de arrancarlas sin pensar, conviene saber cómo quitarlas correctamente y sin poner en riesgo el acabado del carro o la moto. Acá le contamos.

1. Tener los materiales listos

Antes de comenzar a retirar la calcomanía de su carro o moto, es importante contar con todo lo necesario a la mano. Esto facilita el proceso y evita improvisaciones que podrían afectar la pintura o la superficie.

Los materiales recomendados son:

Secador de pelo

Tarjeta rígida (como una tarjeta de crédito)

Alcohol isopropílico (también se puede usar alcohol desnaturalizado o trementina como alternativa)

Paño de microfibra

Paño desengrasante

Agua tibia con jabón

2. Limpiar el área

Aunque no es un paso obligatorio para retirar la calcomanía, sí es altamente recomendable. Limpiar la zona ayuda a eliminar polvo, tierra y residuos que podrían quedar atrapados durante el proceso y terminar rayando la pintura. Para hacerlo, basta con usar un paño o una esponja limpia y lavar el área con agua tibia y jabón.

3. Calentar la calcomanía

Aplicar calor ayuda a ablandar el adhesivo de la calcomanía y facilita su desprendimiento. Para este paso no se recomienda usar pistolas de calor, ya que su intensidad puede ser excesiva y terminar dañando la pintura del vehículo. En su lugar, lo ideal es utilizar un secador de pelo en la temperatura más alta.

Sostenga el secador a unos pocos centímetros de la calcomanía y distribuya el calor de manera uniforme, sin concentrarlo en un solo punto. Es importante hacerlo con cuidado, pues un exceso de calor puede afectar el acabado de la pintura y generar daños que resulten costosos de reparar.

En la mayoría de los casos, aplicar calor de forma gradual es suficiente para aflojar el pegamento.

4. Retirar la calcomanía con cuidado

A medida que aplica calor, conviene comprobar si la calcomanía ya está lo suficientemente suelta. Para hacerlo, pruebe suavemente con una tarjeta rígida o un trozo de cartón. Si nota que sigue firme y no cede con facilidad, aplique un poco más de calor antes de continuar.

Cuando la calcomanía esté suelta, utilice la tarjeta para levantar con cuidado una esquina o el borde. Una vez levantado, despréndala lentamente, introduciendo la tarjeta poco a poco por debajo mientras avanza.

En el caso de calcomanías grandes, es posible que deba seguir aplicando calor a medida que las va retirando. Las más pequeñas, en cambio, suelen despegarse con mayor facilidad, ya que el adhesivo se afloja rápidamente y no requiere calor adicional.

5. Limpiar nuevamente el área y retirar los restos de pegamento

Una vez retirada la calcomanía, es común que queden residuos de adhesivo o pegante sobre la pintura. Para eliminarlos, se recomienda usar alcohol isopropílico, aunque también pueden funcionar alternativas como alcohol desnaturalizado o trementina.

Aplique una pequeña cantidad de alcohol sobre un paño de microfibra y frote suavemente la zona afectada con movimientos circulares, sin ejercer demasiada presión. Si el pegamento persiste, puede aplicar un poco más de producto y repetir el proceso.

Cuando los restos de adhesivo hayan desaparecido por completo, seque la superficie con un paño desengrasante para dejar el área limpia y sin residuos.

