¿Cómo elegir la silla de seguridad para niños? Tenga en cuenta estas recomendaciones

Elegir una silla de seguridad para niños no debería tomarse a la ligera ni dejarse solo en manos del precio o la estética. En juego está la protección de los más pequeños durante cada trayecto, ya sea un recorrido corto en la ciudad o un viaje largo por carretera.

De acuerdo con Volkswagen, la manera más segura de transportar a un niño en el carro es ubicarlo en el asiento trasero y utilizar un sistema de retención infantil (SRI), es decir, una silla adecuada a su edad y peso.

A continuación, el fabricante presenta una guía práctica para identificar qué tipo de silla corresponde en cada caso y cómo debe instalarse correctamente para garantizar su función de protección.

Edad Peso Tipo de silla recomendada ¿Cómo se usa? De 0 a 9 meses Hasta 10 kg Portabebés (Grupo 0) Silla tipo canastilla, instalada atrás y orientada hacia atrás, diseñada para proteger cabeza, cuello y espalda. Nunca debe ir frente a una bolsa de aire activa. De 0 a 12 meses Hasta 13 kg Silla para bebé con más soporte (Grupo 0+) Es similar a un portabebés, pero de mayor tamaño y uso prolongado. Se instala mirando hacia atrás en el asiento trasero y brinda mejor soporte al cuerpo del bebé. De 1 a 4 años 9 a 18 kg Silla con arnés de 5 puntos (Grupo I) Respaldo alto con arnés de sujeción. Se instala atrás y puede ir orientada hacia atrás o hacia delante según el tamaño del niño. De 4 a 6 años 15 a 25 kg Asiento elevador con respaldo (Grupo II) Silla con respaldo alto que guía el cinturón del vehículo por el pecho y la cadera, evitando el cuello y el abdomen. De 6 a 12 años 22 a 36 kg Asiento elevador sin respaldo (Grupo III) Base elevadora acolchada que permite ubicar correctamente el cinturón. El asiento tiene cabecera, y el cinturón debe ir por el pecho, no por el cuello.

Tecnologías para que los niños viajen más seguros en carro

Cuando se viaja con bebés o niños, la seguridad no depende de un solo elemento. La silla infantil es clave, pero no actúa sola. En ese sentido, algunos vehículos incorporan distintos sistemas de seguridad pensados para acompañar cada trayecto y brindar mayor tranquilidad a quienes viajan con los más pequeños a bordo.

Según Volkswagen, estas son algunas de las tecnologías que se convierten en grandes aliadas durante el camino:

Anclajes ISOFIX: permiten instalar la silla infantil de forma más sencilla y segura en el asiento trasero, reduciendo errores y asegurando una correcta sujeción.

Seguros para puertas traseras: evitan que los niños puedan abrirlas desde el interior de manera accidental. Una función simple, pero fundamental en cualquier recorrido.

Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina: ofrecen una protección adicional para conductor, copiloto y pasajeros traseros en caso de impacto.

Control electrónico de estabilidad (ESC): ayuda a mantener el control del vehículo ante maniobras bruscas o condiciones adversas, algo especialmente valioso en carretera o en viajes largos.

Asistente de colisión frontal con freno de emergencia: detecta vehículos u obstáculos y, si no hay reacción a tiempo, acciona el freno de manera automática para reducir o evitar un impacto.

Monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico trasero: advierte sobre vehículos que no están en el campo visual o sobre tráfico que se aproxima al salir en reversa, útil en parqueaderos y cambios de carril.

Detector de fatiga: identifica señales de cansancio en el conductor y sugiere una pausa antes de que la fatiga se convierta en un riesgo, algo común en trayectos largos.

Control de velocidad crucero adaptativo (ACC): regula la velocidad para mantener una distancia segura con el vehículo de adelante, incluso en tráfico denso, aportando mayor confort y seguridad durante el viaje.

Cinco recomendaciones para viajar con niños

Verificar la silla infantil: antes de iniciar el recorrido, conviene comprobar que esté correctamente instalada, firme y con las correas bien ajustadas. Activar el seguro de puertas y ventanas traseras: esta medida evita que los niños puedan abrirlas desde el interior o manipular los vidrios mientras el vehículo está en movimiento. Asegurar los objetos sueltos: juguetes grandes, mochilas u objetos pesados que no se utilizarán durante el trayecto deben ir bien sujetos o en la cajuela, para evitar riesgos ante una frenada brusca. Tener a la mano lo esencial: pañuelos, agua, snacks, un juguete o una cobija ligera ayudan a reducir distracciones y a que los niños viajen más cómodos. Planear pausas en trayectos largos: realizar paradas para estirarse o ir al baño mejora el ánimo de los más pequeños y también el de los adultos.

