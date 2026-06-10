¿Cómo hacer el traspaso de un carro en Colombia? Paso a paso

Para 2026, los costos asociados al trámite tuvieron ajustes debido a la actualización anual de los derechos de tránsito, los aportes al Ministerio de Transporte y los registros administrados a través del RUNT. Foto: Magnific

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Comprar o vender un carro usado implica mucho más que acordar un precio y entregar las llaves. Hay un trámite indispensable para ambas partes y que garantiza que la negociación quede formalizada ante las autoridades de tránsito, se trata del traspaso del vehículo.

Este procedimiento es el que permite que el carro quede registrado legalmente a nombre del nuevo propietario, no hacerlo, o dejarlo pendiente, puede generar inconvenientes como comparendos, impuestos o responsabilidades que seguirán llegando al dueño anterior.

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¿Cuánto vale el traspaso de un carro en 2026?

Al hablar del costo del traspaso es importante tener presente que no existe una tarifa única para todo el país, el valor puede variar según la ciudad y el organismo de tránsito donde se adelante la gestión.

Tomando como referencia Bogotá, el traspaso de un vehículo particular tiene un costo cercano a los COP 260.400.

Sin embargo, esta cifra corresponde al valor base del trámite, dependiendo de cada caso, pueden existir cobros adicionales o variaciones de la entidad donde se realice el proceso, por lo que siempre es recomendable verificar las tarifas vigentes antes de iniciar la solicitud.

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Requisitos para hacer el traspaso

Antes de iniciar el trámite, comprador y vendedor deben verificar que cumplen con una serie de condiciones exigidas por las autoridades de tránsito.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Si el trámite es realizado por un tercero, esa persona también debe estar registrada.

Que el vehículo esté matriculado y registrado en el RUNT.

Tener el SOAT vigente y registrado en el sistema.

Contar con la revisión tecnomecánica al día, cuando aplique.

Estar a paz y salvo por concepto de multas e infracciones de tránsito en todo el país.

No tener deudas pendientes del impuesto vehicular. Aunque la validación se realiza directamente con la Secretaría de Hacienda, se recomienda llevar el comprobante de pago para agilizar el proceso.

En caso de que el propietario sea una empresa, la información será verificada a través del Registro Único Empresarial y Social (RUES).

Documentos que debe presentar

Al momento de realizar el trámite, las partes deberán presentar los siguientes documentos:

Documento de identidad original del comprador y del vendedor. Los extranjeros podrán identificarse con cédula de extranjería, pasaporte vigente o Permiso por Protección Temporal (PPT).

Formulario de solicitud del Registro Nacional Automotor debidamente diligenciado.

Contrato de compraventa o documento que certifique la transferencia de propiedad del vehículo.

Improntas del vehículo adheridas al contrato o al documento de compraventa.

Comprobante de pago de la retención en la fuente.

Recibo de pago correspondiente al trámite.

Si el proceso es realizado por un tercero, deberá presentar el respectivo poder o contrato de mandato autorizado por el propietario.

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Paso a paso para realizar el traspaso

Una vez se cumplen los requisitos y se tienen los documentos listos, el proceso se desarrolla de la siguiente manera: