¿Para qué sirve la remolacha? Beneficios, propiedades y usos de esta hortaliza

Verdura verde, espinaca, vegetales Foto: Pixabay

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Hay alimentos que siempre han estado presentes en nuestras cocinas, pero que pocas veces reciben la atención que merecen. La remolacha es uno de ellos. Reconocible por su intenso color rojo y su sabor particular, esta raíz ha pasado de ser un ingrediente habitual en ensaladas a convertirse en uno de los alimentos más comentados por sus propiedades nutricionales y su versatilidad en la cocina.

Lo que muchos no saben es que detrás de su apariencia sencilla se esconde una planta rica en vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Además, puede aprovecharse de muchas más formas de las que imagina, desde jugos y sopas hasta postres y preparaciones innovadoras.

Si usted cree que la remolacha solo tiene cabida en una ensalada, aquí le contamos por qué cada vez más personas la están incorporando a su alimentación y cómo puede sacarle el máximo provecho.

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¿Qué es la remolacha?

La remolacha (Beta vulgaris) es una planta herbácea perteneciente a la familia de las amarantáceas, cultivada principalmente por su raíz comestible de color rojo intenso, aunque también existen variedades amarillas, blancas y rayadas. Actualmente, se siembra en numerosas regiones del mundo y es apreciada tanto por su valor nutricional como por su versatilidad en la cocina.

Según cuenta el Jardín Botánico de Missouri, su origen se encuentra en la remolacha marina silvestre (Beta vulgaris subsp. maritima), una planta que crecía de forma natural en las costas del mar Mediterráneo y que, con el paso del tiempo, se extendió por las costas atlánticas de Europa, Oriente Próximo e incluso algunas regiones de Asia.

Aunque actualmente se cultiva principalmente por su raíz, las primeras civilizaciones no la utilizaban de la misma manera. Los antiguos griegos y romanos valoraban sobre todo sus hojas y pecíolos, que consumían como verdura. Fue apenas a partir del siglo XVI cuando la raíz comenzó a adquirir protagonismo en la alimentación europea, impulsando el desarrollo de nuevas variedades mediante procesos de selección que dieron origen a las remolachas modernas.

¿Pero en qué se caracteriza la remolacha? Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, esta es una planta anual o bienal. Durante su primer año desarrolla una roseta de hojas y una raíz engrosada que almacena agua, nutrientes y azúcares. Si no se cosecha, durante el segundo año produce un tallo floral erecto y ramificado que puede superar el metro de altura e incluso acercarse a los dos metros en algunas condiciones de cultivo.

Sus hojas son grandes, de color verde intenso, aunque algunas variedades presentan tonalidades rojizas o púrpuras. Estas también son comestibles y pueden prepararse de forma similar a las acelgas o las espinacas. Las flores, pequeñas y poco llamativas, suelen ser verdosas con ligeros matices rojizos y se agrupan en largas espigas.

Sin embargo, no todas las remolachas se cultivan con el mismo propósito. Algunas variedades se destinan al consumo humano como hortaliza, otras se utilizan para la producción de azúcar y también existen variedades forrajeras destinadas a la alimentación animal. Gracias a esta diversidad, Beta vulgaris se ha convertido en una de las especies agrícolas más importantes dentro de su grupo.

¿Para qué sirve?

Según Northwestern Medicine, una marca usada por la Universidad Northwestern, se trata de un alimento bajo en calorías y grasas, libre de colesterol y con un contenido moderado de azúcares naturales. Aunque aporta entre 6 y 9 gramos de azúcar por taza, su alto contenido de fibra ayuda a ralentizar su absorción, favoreciendo una liberación más gradual de la glucosa en la sangre.

Entre sus nutrientes más destacados se encuentran:

El folato ( vitamina B9), fundamental para el crecimiento y la renovación celular.

El potasio, que contribuye al control de la presión arterial

El magnesio, esencial para el funcionamiento muscular y nervioso

La fibra, que favorece la digestión y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

A esto se suman otros nutrientes como fósforo, hierro, betacaroteno y vitaminas A, B y C.

Uno de los componentes más estudiados de esta hortaliza son los nitratos naturales. Una vez consumidos, el organismo puede transformarlos en óxido nítrico, una molécula que favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y mejora la circulación. Por esta razón, diversos estudios han relacionado el consumo de remolacha con beneficios para la salud cardiovascular y el mantenimiento de niveles saludables de presión arterial.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México señala que el color rojizo del betabel se debe a la betacianina, un pigmento natural que forma parte de los compuestos antioxidantes presentes en esta raíz. La entidad también destaca que tradicionalmente se ha utilizado como complemento en la alimentación de personas con afecciones relacionadas con la presión arterial, el estreñimiento y la anemia, aunque estos usos no sustituyen tratamientos médicos.

Otro aspecto destacado es su aporte de betaína y betalaínas. Estas sustancias poseen actividad antioxidante y ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso asociado con el envejecimiento celular y diversas enfermedades.

Por último, de acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, la remolacha también es valorada por sus propiedades asociadas con el apoyo al tránsito intestinal, el control del colesterol y la estimulación de los jugos gástricos.

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Usos de la remolacha

Una de las grandes ventajas de la remolacha es su versatilidad. Puede consumirse cruda, cocida, asada, al vapor, encurtida o incorporarse en jugos, batidos, sopas, ensaladas, postres y muchas otras preparaciones. Además, tanto la raíz como las hojas son comestibles, por lo que prácticamente toda la planta puede aprovecharse en la cocina.

Según Northwestern Medicine, una porción diaria de aproximadamente una taza de remolacha cocida o media taza de jugo de remolacha puede ser suficiente para obtener sus nutrientes. Sin embargo, si no está acostumbrado a consumirla, se recomienda comenzar con cantidades pequeñas y observar cómo responde su organismo.

Ojo, la entidad menciona que la forma de preparación influye directamente en la cantidad de nutrientes que conserva la remolacha. Por ello, los especialistas recomiendan:

Consumirla cruda o cocinada ligeramente al vapor durante menos de 15 minutos.

Asarla con un poco de aceite de oliva para potenciar su sabor.

Cocinarla con la piel siempre que sea posible y retirarla después, para reducir la pérdida de pigmentos y compuestos antioxidantes.

Agregar unas gotas de limón durante la preparación para ayudar a conservar algunos de sus compuestos antioxidantes.

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