¿Cómo lavar correctamente una moto en casa? Pasos para un mantenimiento seguro

El lavado debe realizarse exclusivamente en un espacio privado: el garaje, el patio o el parqueadero del hogar. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lavar la moto en casa es una práctica común para muchos propietarios y una buena forma de mantener el vehículo en buen estado sin depender siempre de un servicio externo de limpieza. Sin embargo, antes de empezar, conviene tener claras ciertas reglas básicas.

El lavado debe realizarse exclusivamente en un espacio privado: el garaje, el patio o el parqueadero del hogar. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito Terrestre, hacerlo en la calle o en cualquier zona pública está prohibido y genera una sanción tipo 4, cuyo valor para 2025 es de COP $759.200.

Con este punto claro, lo ideal es asumir el lavado con calma y cuidado. El agua y el jabón, si se aplican sin criterio, pueden afectar componentes sensibles, y una fricción mal aplicada puede terminar en rayones sobre la pintura de la moto, algo que nadie quiere.

Para tener una limpieza adecuada en casa, conviene contar con algunos elementos básicos:

Jabón neutro, sin aromas fuertes ni aditivos especiales.

Esponja suave para no maltratar la pintura.

Toallas.

Balde con agua.

Cepillo para las zonas difíciles.

Crema o líquido desengrasante.

Aceite para lubricar la cadena al finalizar el lavado.

Con estos preparativos listos, los expertos de Honda han planteado nueve pasos prácticos para realizar un lavado casero que cuide la moto y la mantenga en buen estado.

1. Buscar un espacio cómodo

Lo primero es ubicar la moto en un lugar amplio, donde haya suficiente espacio para moverse con facilidad y realizar el lavado sin obstáculos.

2. Condiciones de la moto

Antes de comenzar, es importante que la moto esté apagada y completamente fría. Esto evita quemaduras accidentales y reduce el riesgo de que el cambio brusco de temperatura afecte algunas piezas.

3. Atender las zonas más sucias

El proceso inicia por las partes que acumulan mayor mugre. Con una esponja y un poco de desengrasante, se recomienda concentrarse especialmente en las llantas, donde suele adherirse barro o grasa.

Le puede interesar: Así puede registrar un vehículo nuevo en Bogotá: requisitos y documentos

4. Enjuagar para aflojar la suciedad

Con una manguera o un balde de agua, se da un primer enjuague general. Esta pasada ayuda a soltar polvo, barro y residuos que se adhieren a la superficie.

5. Aplicar jabón con esponja suave

Después del enjuague, se enjabona toda la moto usando una esponja suave. La idea es mojar, frotar con delicadeza y repetir las veces necesarias hasta retirar completamente la suciedad.

6. Limpiar la cadena a profundidad

La cadena merece especial atención. Con guantes puestos, se aplica desengrasante en un cepillo y se frota con cuidado hasta dejarla libre de residuos.

7. Retirar el jabón sin dejar restos

Una vez finalizada la limpieza, es primordial enjuagar bien toda la moto. El objetivo es evitar que el jabón se seque sobre la pintura o genere manchas. Esta etapa requiere paciencia para no arrastrar suciedad que pueda causar rayones.

8. Secar a detalle

Con un trapo limpio se retira el exceso de agua. Luego, una pasada suave con toallas de papel ayuda a dar un acabado más brillante y uniforme.

9. Lubricar nuevamente la cadena

Como último paso, se aplica el lubricante en la cadena para dejarla protegida y lista para volver a rodar.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.