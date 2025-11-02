Logo El Espectador
¿Cómo lavar el carro en casa correctamente? Qué usar y errores comunes a evitar

Mantener el carro limpio puede hacerse en casa si se cuentan con los insumos adecuados. Esta guía explica qué usar, cómo proteger las superficies y qué prácticas evitar para conservar el vehículo en buen estado.

Redacción Autos
02 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Con la variedad de productos disponibles y la cantidad de recomendaciones circulando, es común pasar por alto detalles o caer en prácticas que, aunque populares, no son las más adecuadas.
Foto: freepik
Lavar el carro en casa puede parecer una tarea sencilla, pero hacerlo sin los cuidados apropiados puede terminar afectando la pintura, los acabados y hasta el rendimiento de algunos componentes. Con la variedad de productos disponibles y la cantidad de recomendaciones circulando, es común pasar por alto detalles o caer en prácticas que, aunque populares, no son las más adecuadas.

Antes de tomar la manguera, conviene organizarse. Contar con las herramientas correctas y seguir un orden marca la diferencia entre un lavado rápido y uno que realmente conserve la apariencia del vehículo y proteja sus superficies.

Esta guía le ayudará a hacerlo de manera eficiente, segura y sin dolores de cabeza.

¿Qué necesita para lavar el carro en casa?

  • Dos baldes: uno con agua limpia y otro con shampoo automotriz diluido.
  • Tres trapos de microfibra: dos para la carrocería y uno exclusivo para las llantas.
  • Esponja, cepillo o pequeña escoba: útiles para remover mugre en llantas y tapetes.
  • Hidrolavadora (opcional): agiliza el proceso y mejora el enjuague.
  • Cera automotriz (opcional): protege la pintura y mejora el acabado.

Recomendaciones antes de comenzar

  • Ubique el carro en sombra: el sol seca rápido los productos y puede dejar manchas.
  • Elimine el polvo superficial con bastante agua: evita que actúe como abrasivo sobre la pintura.
  • Evite el jabón para platos: sus químicos opacan el brillo y deterioran la capa protectora de la pintura.

Paso a paso del lavado

  • Sumerja el trapo para carrocería en la mezcla de shampoo y agua.
  • Limpie de arriba hacia abajo: así evita que la suciedad de zonas bajas manche áreas ya limpias.
  • Enjuague frecuentemente el trapo en el balde con agua limpia para retirar exceso de mugre y jabón.
  • Use el trapo asignado y el cepillo para las llantas: llegue a orificios y recovecos donde se acumula más suciedad.
  • Enjuague con agua para retirar residuos de shampoo y mugre.

Para finalizar

  • Seque la carrocería con un trapo limpio: previene marcas de agua y residuos minerales.
  • Aplique cera automotriz (si lo desea): añade protección y brillo extra.

Extra ambiental

  • Reutilice el agua expulsada por la lavadora: sirve para enjabonar el carro y ayuda a reducir el consumo de agua potable.

Por Redacción Autos

