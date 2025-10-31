Cinco señales de que un carro está desvielado: debe actuar rápido

El término “desvielado” hace referencia al deterioro o daño de las bielas Foto: Freepik

Con el paso de los años o simplemente por el uso diario, cualquier vehículo puede presentar averías mecánicas. Sin embargo, una de las fallas más serias y temidas es el motor desvielado. Cuando esto ocurre, las reparaciones suelen ser costosas y, en los casos más graves, el daño puede llevar a la pérdida total del carro.

Según explica Carlos Badillo, asesor experto de la marca Renault, el término “desvielado” hace referencia al deterioro o daño de las bielas. Este componente se ubica dentro del motor y conecta el pistón con el cigüeñal. Su función es transformar el movimiento recto del pistón en un giro continuo dentro del cigüeñal, permitiendo que el motor trabaje de forma correcta.

Badillo aclara que, aunque las bielas son las protagonistas de este tipo de falla, el daño no siempre se limita a ellas. Todo depende de la situación en la que ocurrió la avería. Si el vehículo estaba en marcha cuando comenzaron los problemas o si el conductor ignoró síntomas previos, el daño puede extenderse. En situaciones así, otras piezas también pueden verse comprometidas, como los pistones, los cojinetes, la bancada del cigüeñal o incluso las válvulas.

“Cada elemento dentro del motor trabaja en sincronía. Si uno falla, el resto puede verse afectado en cadena. Por eso, un motor desvielado no solo implica reparar una pieza, puede significar intervenir varias zonas internas, lo que aumenta el costo y la complejidad de la reparación”, sostiene el experto.

Cinco señales de un motor desvielado

Identificar un motor desvielado no es tarea sencilla para cualquier conductor. Tal como lo explica Badillo, para confirmar este tipo de daño es necesario desarmar el motor y revisar los componentes internos. Aun así, existen varias señales que pueden alertar antes de que el problema avance.

1. Ruidos extraños en el motor

Uno de los primeros síntomas son los sonidos irregulares, similares a cascabeleos o golpeteos metálicos. Estos ruidos suelen aparecer cuando las bielas comienzan a perder su ajuste o cuando ya existe un desgaste notable.

2. Pérdida de potencia

Si el carro se siente más lento de lo normal o le cuesta responder al acelerar, es posible que el daño interno esté afectando la capacidad del motor para trabajar correctamente.

3. Consumo anormal de aceite

Cuando las bielas y otros componentes se desgastan, el motor puede empezar a quemar aceite. En este caso, el nivel bajará con frecuencia y será evidente un humo blanco con tono azulado saliendo por el escape.

4. Aumento de la temperatura

Si el motor comienza a sobrecalentarse sin razón aparente, puede ser consecuencia de la fricción y el daño interno. En algunos casos, también puede observarse humo saliendo del capó.

5. Testigo de “Check Engine” encendido

El tablero suele ser el primer alertador. Un nivel de aceite más bajo de lo debido activará el testigo de Check Engine. Ignorarlo no solo empeora la avería, también incrementa el costo de la reparación.

¿Cómo evitar que el motor se descomponga?

Después de conocer el impacto que puede generar un motor desvielado, la prevención se convierte en la mejor estrategia para evitar reparaciones costosas. Según Badillo, muchas de estas fallas se pueden evitar si el conductor presta atención al mantenimiento básico y a las señales que el carro va mostrando con el tiempo. Por eso, el especialista recomienda tener en cuenta lo siguiente:

Realizar un mantenimiento regular, incluyendo el lavado del motor para detectar fugas o residuos a tiempo.

Revisar periódicamente los niveles y la calidad del aceite, pues una mala lubricación acelera el desgaste interno.

Mantener el sistema de enfriamiento en buen estado para prevenir sobrecalentamientos.

Evitar esfuerzos excesivos, como subir pendientes pronunciadas sin reducir la marcha o remolcar cargas pesadas.

Conducir suavemente y evitar aceleraciones bruscas.

No ignorar ruidos extraños, humo, goteos o pérdidas de líquidos.

Utilizar gasolina de calidad y reemplazar el filtro de aire con regularidad.

Evitar dejar el vehículo largos periodos sin uso, ya que la inactividad también puede generar deterioro interno.

