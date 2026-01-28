¿Pensando en comprar moto? Nueve consejos para financiarla en Colombia

Antes de firmar cualquier documento o entregar la primera cuota, especialistas de Honda comparten una serie de recomendaciones que conviene tener en cuenta al momento de comprar una moto financiada en Colombia. Foto: Terumoto Fukuda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Comprar moto en Colombia suele ser una decisión que mezcla ilusión y números. Ya sea para moverse a diario por la ciudad, trabajar, viajar o ganar independencia, la motocicleta aparece como una alternativa práctica y accesible. Sin embargo, más allá del modelo, la marca o el cilindraje, hay un punto que define toda la experiencia desde el primer día, y es la forma en la que se va a financiar.

Tasas, plazos, cuotas, seguros y letras pequeñas entran en juego y, si no se revisan con calma, pueden convertir una buena compra en una carga innecesaria.

Por eso, antes de firmar cualquier documento o entregar la primera cuota, especialistas de Honda comparten una serie de recomendaciones que conviene tener en cuenta al momento de comprar una moto financiada en Colombia.

1. Ser objetivo y realista con las posibilidades financieras

Soñar con una moto nueva siempre es válido, pero cuando se trata de financiarla, es recomendable mantener los pies sobre la tierra. Elegir un modelo acorde con la capacidad económica evita presiones innecesarias a futuro.

Aspectos como el valor de la cuota inicial y la capacidad de pago mensual son indicadores claves para tomar una decisión responsable y sostenible en el tiempo.

2. Dar importancia a la cuota inicial

Entre mayor sea la cuota inicial, mejores serán las condiciones del crédito. Lo ideal es que este valor represente un porcentaje significativo del precio total de la moto, ya que así se reducen las cuotas mensuales, el plazo del financiamiento y los intereses asociados.

Aunque existen alternativas que permiten financiar hasta el 100 % del valor de la moto, los expertos de Honda indican que lo más recomendable es que la cuota inicial sea, como mínimo, del 20 %.

Conviene tener presente que el valor de la cuota mensual está compuesto por tres elementos principales:

Capital: corresponde al valor de la moto financiada.

Intereses: es el costo que cobra la entidad financiera por prestar el dinero.

Seguros: incluyen la protección mensual frente a situaciones como fallecimiento, accidente, desempleo o incapacidad total.

3. Encontrar un balance entre ingresos, cuota mensual y plazo

Al momento de financiar una moto, es recomendable que el valor de la cuota mensual no absorba una parte desproporcionada de los ingresos. Destinar cerca del 50 % del salario a una sola obligación puede generar presión financiera innecesaria, pero pagar un monto demasiado bajo —por ejemplo, alrededor del 5 %— tampoco es la mejor alternativa, ya que alarga el plazo del crédito y eleva el valor total de los intereses.

El equilibrio entre una cuota manejable y un número razonable de pagos permite mantener la estabilidad financiera sin encarecer la compra.

4. Investigar las opciones de financiación disponibles

Antes de tomar una decisión, conviene revisar y comparar las distintas alternativas que existen en el mercado. Tanto las entidades bancarias como las marcas de motocicletas ofrecen opciones de financiación con condiciones y beneficios diferentes.

Por lo general, estas alternativas se agrupan en tres tipos de crédito:

Créditos especializados para la financiación de motocicletas , diseñados específicamente para este tipo de compra.

Créditos de libre inversión , que permiten mayor flexibilidad en el uso de los recursos.

Créditos rápidos, que suelen ofrecer desembolsos ágiles, aunque con condiciones que deben evaluarse con atención.

Le puede interesar: ¿Cuáles son los mejores sistemas de seguridad para detectar el sueño al conducir?

5. Conocer con anticipación los requisitos para acceder al crédito

Los procesos y condiciones de financiación varían según la entidad, por lo que resulta importante informarse con antelación sobre los documentos y criterios exigidos. Tener claridad sobre estos requisitos evita retrasos y facilita la aprobación del crédito.

De manera general, las entidades suelen solicitar:

Capacidad de endeudamiento , es decir, que los ingresos permitan asumir la cuota mensual.

Ser mayor de edad .

No presentar reportes negativos como deudor moroso en centrales de riesgo.

6. Familiarizarse con la terminología de los créditos

Entender los conceptos propios del financiamiento permite tomar decisiones informadas y evitar sorpresas en el camino. Algunos de los términos más comunes que conviene conocer son:

TAE (Tasa Anual Equivalente): indicador que refleja el costo total del crédito, incluyendo intereses, comisiones y otros gastos asociados.

TIN (Tipo de Interés Nominal): porcentaje de interés que cobra la entidad financiera por prestar el dinero, sin incluir comisiones ni gastos adicionales.

Comisión de apertura o de estudio: valor que se cobra por los trámites administrativos y la formalización del préstamo.

Comisión por amortización anticipada: monto que puede cobrarse si se realizan pagos adelantados al capital.

Comisión por cancelación total: cargo aplicable cuando la deuda se liquida en su totalidad antes del plazo pactado.

7. Utilizar simuladores de crédito antes de decidir

Antes de comprometerse con una financiación, es recomendable usar los simuladores de crédito que ofrecen la mayoría de las entidades. Estas herramientas permiten ingresar datos como el modelo de la moto, el valor a financiar, la cuota inicial y el plazo deseado. Con esta información, se obtiene una proyección bastante cercana del valor de las cuotas y del costo total del crédito, lo que facilita comparar opciones y tomar una decisión con mayor tranquilidad.

8. Considerar los gastos adicionales asociados a la moto

Más allá del valor de la moto y de la cuota del crédito, existen otros gastos que conviene tener presentes desde el inicio. Aunque no suelen representar montos elevados, es importante contemplar conceptos como la matrícula, algunos seguros complementarios y los impuestos correspondientes.

Tenerlos en el radar evita descuadres en el presupuesto y permite planificar mejor la compra.

9. Aprovechar las promociones disponibles

Nunca está de más revisar las promociones vigentes antes de concretar la compra. Muchas de estas ofertas son estacionales y solo están disponibles por tiempo limitado. En algunos casos, las marcas ofrecen descuentos directos sobre el valor de la moto, mientras que las entidades financieras pueden otorgar bonos o beneficios para fortalecer la cuota inicial del crédito.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.