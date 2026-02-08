¿Cómo reducir el riesgo de accidentes al conducir bajo la lluvia?

Con el piso mojado, el agarre de las llantas disminuye y cualquier movimiento brusco puede convertirse en un problema. Foto: Freepik

En esta temporada de lluvias en Colombia, manejar por las vías del país se vuelve un reto distinto al de cualquier otra época del año. Las calles se llenan de charcos, el pavimento se vuelve resbaloso y la visibilidad puede desaparecer en cuestión de segundos con un aguacero inesperado. Más que una simple incomodidad, la lluvia transforma la experiencia de manejo y obliga a los conductores a estar más atentos, pacientes y conscientes de lo que ocurre a su alrededor.

Pensando en esto, los expertos de Volkswagen reúnen cinco consejos para conducir con mayor seguridad en estas condiciones.

1. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad

Cuando empieza a llover, uno de los primeros reflejos debería ser levantar el pie del acelerador. Con el piso mojado, el agarre de las llantas disminuye y cualquier movimiento brusco puede convertirse en un problema.

Al circular a una velocidad más moderada, el conductor tiene mayor control del vehículo y más margen para reaccionar frente a imprevistos, como un frenazo repentino o un charco profundo.

Y ojo, si el aguacero es tan fuerte que la visibilidad se reduce al mínimo, lo más sensato es detenerse en un lugar seguro.

2. Activar las luces de cruce o intermitentes

Si se encuentra en medio de un aguacero, encender las luces de cruce o los intermitentes es una medida importante de seguridad. Estas luces permiten que otros conductores lo vean con mayor facilidad, sobre todo cuando la visibilidad cae y todo se vuelve gris y borroso en la vía.

3. Circular por los carriles centrales

Cuando llueve, lo más recomendable es mantenerse en los carriles centrales, pues en los extremos de la vía suelen acumularse más charcos y agua estancada. Además, transitar por el centro ayuda a evitar salpicar a peatones y a otros vehículos.

4. ¿Cómo frenar cuando está lloviendo?

La forma de frenar cambia según el tipo de vía. En ciudad, por ejemplo, lo ideal es evitar frenazos bruscos, pues con el pavimento mojado las llantas pueden perder agarre y perder el control del vehículo. En lugar de eso, es más seguro soltar el acelerador con anticipación y reducir la velocidad de manera gradual hasta que sea posible detenerse con calma.

5. Pasar los charcos con cuidado

Si en el camino aparecen encharcamientos, lo mejor es cruzarlos con precaución. El agua puede esconder la verdadera profundidad del charco e incluso baches o coladeras abiertas que podrían afectar llantas, rines o la suspensión.

Después de atravesarlos, los expertos recomiendan presionar los frenos suavemente un par de veces para “secarlos” y verificar que sigan respondiendo bien. Y en caso de pequeñas inundaciones, circule a una velocidad moderada para no exigir de más al sistema de frenos.

¿Qué es el hidroplaneo y cómo evitarlo?

El hidroplaneo —también conocido como aquaplaning— es uno de esos sustos que muchos conductores han sentido alguna vez, aunque no siempre sepan ponerle nombre. Ocurre cuando el carro pasa por un charco y las llantas no logran drenar toda el agua que hay en la vía. En ese momento, el vehículo literalmente “flota” sobre la película de agua y pierde contacto con el asfalto.

La mejor forma de prevenirlo empieza mucho antes de encontrarse con el charco, mantener las llantas en buen estado y con la presión adecuada marca una gran diferencia, al igual que moderar la velocidad cuando llueve.

Aun así, si el conductor siente que el vehículo comienza a deslizarse, lo más sensato es no frenar de golpe. En lugar de eso, lo mejor es soltar el acelerador de manera progresiva y sostener el timón con firmeza hasta que las llantas recuperen tracción y el carro vuelva a sentirse estable.

¿Se inundó la calle por la que transita? Atención a esto para que no entre agua

Cuando llueve no es raro encontrarse con calles encharcadas o pequeñas inundaciones. Más allá de la dificultad de cruzarlas, muchos conductores se preocupan por la posibilidad de que el agua termine filtrándose al interior del vehículo.

Para reducir ese riesgo, los expertos de Volkswagen insisten en que la prevención y el mantenimiento son claves. Para evitar que el agua ingrese al habitáculo, conviene tener en cuenta lo siguiente:

Verificar que puertas y ventanas estén completamente cerradas antes de arrancar

Revisar con frecuencia las gomas de las puertas

Utilizar tapetes impermeables

Parquear bajo techo siempre que sea posible

¿Qué pasa si le entra agua al motor del carro?

Si el motor llega a verse afectado por el agua, lo más importante es no dejarse llevar por los nervios. En cuanto se sospeche que el vehículo aspiró agua, lo recomendable es apagarlo de inmediato y, sobre todo, evitar intentar encenderlo de nuevo, ya que esto podría empeorar el daño.

El siguiente paso es solicitar una grúa o asistencia para trasladar el carro a un taller de confianza. Ahí podrán hacer una revisión completa, verificar si existen daños internos y realizar las reparaciones necesarias antes de volver a ponerlo en marcha con seguridad.

