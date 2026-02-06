¿Qué revisar antes de comprar un carro eléctrico? Tenga en cuenta estas recomendaciones

En enero se matricularon 1.758 carros eléctricos, un 82% más frente a enero de 2025, cuando se registraron 966 unidades. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los carros eléctricos en Colombia dejaron de ser una tendencia emergente para consolidarse como una alternativa real de movilidad. Según el más reciente informe del sector automotor publicado por Fenalco y la Andi, 2026 comenzó con un fuerte impulso en el segmento de vehículos 100% eléctricos. En enero se matricularon 1.758 unidades, un 82% más frente a enero de 2025, cuando se registraron 966 unidades.

Este crecimiento también ha cambiado la conversación entre los consumidores. Hoy ya no solo se preguntan si quieren un vehículo innovador que transforme su forma de moverse, están avanzando hacia decisiones de compra más informadas, en las que pesan variables como costos, eficiencia, rendimiento y menores restricciones de uso.

Ante este panorama, la marca de vehículos eléctricos de smart comparte cinco puntos que conviene tener en cuenta antes de dar el paso y cambiar de carro.

1. Conozca cómo se mueve en su rutina diaria

Antes de elegir un carro eléctrico, vale la pena mirar con lupa la forma en que se desplaza todos los días. No es lo mismo quien solo se mueve dentro de la ciudad que quien suele viajar por carretera o recorrer largas distancias con frecuencia. Por eso, es necesario calcular cuántos kilómetros recorre normalmente, qué tipo de trayectos hace y qué tan seguido necesita salir de la ciudad.

2. Asegure su plan de carga (casa, trabajo y puntos cercanos)

Tener un carro eléctrico implica pensar, desde el principio, en cómo y dónde lo va a cargar. Empiece por revisar si en su casa puede instalar un punto de carga, es decir, que tenga parqueadero disponible, que la red eléctrica lo permita y que cuente con los permisos necesarios.

Si esto no es viable, evalúe si puede cargar en su lugar de trabajo o si hay estaciones públicas cerca de sus rutas habituales.

Según el informe Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2025 de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), Colombia cuenta con alrededor de 300 puntos de carga, la mayoría ubicados en las grandes ciudades y en los principales corredores viales, lo que facilita la planificación de los trayectos.

Le puede interesar: La camioneta GAC eléctrica Hyptec HT llega a Colombia: ¿cuánto vale y qué autonomía ofrece?

3. Revise el tipo de conector y su compatibilidad

Antes de comprar, vale la pena confirmar qué tipo de conector usa el vehículo y si es compatible con los puntos de carga públicos disponibles en el país. La Resolución 40559 del Ministerio de Minas y Energía, expedida el 21 de noviembre de 2025, establece lineamientos técnicos y exige que todos los operadores de estaciones de carga cuenten, como mínimo, con un conector tipo 2.

4. Mire la autonomía como algo práctico, no solo como un número

Más que fijarse en la cifra que aparece en la ficha técnica, es importante analizar cómo rinde la batería en situaciones reales. Revise cómo se comporta el carro en condiciones parecidas a las que usted enfrenta a diario: congestión, tipos de vías, su estilo de conducción, uso del aire acondicionado y si suele viajar con varios pasajeros o equipaje.

Esa lectura más realista le dará una mejor idea de si la autonomía del vehículo se ajusta a su rutina.

5. Piense en lo que gastará a largo plazo

Comprar un carro eléctrico no solo implica mirar el precio en el concesionario, sino también lo que representará su uso con el paso del tiempo. En el día a día, cargar con electricidad suele ser más económico que llenar el tanque con gasolina o diésel, y el mantenimiento normalmente es más simple porque estos vehículos tienen menos componentes mecánicos sujetos a desgaste.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.