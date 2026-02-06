¿Cómo saber si un carro tiene prenda o embargo? Paso a paso

En Colombia, los carros hacen parte de los bienes que pueden ser objeto de embargo. Foto: 123Seguro

Un embargo es una decisión de carácter judicial que se activa cuando una persona no cumple con una obligación de pago. Ante esa situación, el acreedor —que puede ser un banco, una entidad financiera o incluso un particular— recurre a los tribunales para que un juez ordene que la deuda se cubra con los bienes del deudor.

Esta medida no aparece de un momento a otro. Generalmente es el resultado de un proceso legal que puede prolongarse durante un tiempo considerable y que, si no se resuelve, puede terminar afectando el patrimonio del deudor. En casos más extremos, la orden judicial puede alcanzar no solo propiedades o vehículos, sino también una parte del salario mensual.

La prenda, por su parte, funciona de manera distinta. No es una sanción ni una medida judicial, sino una garantía que se pacta desde el inicio de un crédito. Por ejemplo, cuando una persona financia un vehículo, la entidad que presta el dinero suele dejar el carro “prendado”, es decir, lo toma como respaldo del pago. Mientras exista esa deuda, el bien queda con una limitación a la propiedad.

¿Qué ocurre cuando un carro tiene embargo y prenda?

En Colombia, los carros hacen parte de los bienes que pueden ser objeto de embargo. Esto significa que, si una persona adquiere un crédito y deja de pagar sus cuotas, la entidad financiera tiene la facultad de acudir a la justicia para solicitar que el vehículo sea afectado con esta medida.

Cuando un juez ordena el embargo de un vehículo, este queda con una limitación jurídica que afecta directamente su libre disposición. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, mientras exista esta medida, el propietario no podrá vender ni transferir el automotor hasta ponerse al día con sus obligaciones.

Si la persona no cumple con el pago dentro de los plazos establecidos, el vehículo puede llegar a ser rematado para cubrir total o parcialmente el monto adeudado.

Pero, ¿qué pasa si el carro tiene prenda? En este caso, la situación cambia y la venta sí es posible, siempre que quien adquiera el carro asuma y pague la deuda vigente con el banco o la entidad que otorgó el crédito inicial.

En otras palabras, la prenda no bloquea totalmente la transacción, pero sí traslada la obligación financiera al nuevo comprador, lo que hace indispensable verificar este tipo de afectaciones antes de cerrar cualquier negocio.

¿Cómo saber si un carro tiene un proceso de prenda y embargo?

Al momento de comprar un vehículo, es necesario verificar si este cuenta con alguna afectación jurídica, como una prenda o un embargo. Una forma sencilla de hacerlo es revisando la licencia de tránsito, también conocida como tarjeta de propiedad. En el reverso del documento, si el carro tiene prenda, aparecerá la anotación “Limitación a la propiedad”.

Adicionalmente, esta información se puede corroborar mediante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Si desea conocer el historial completo de un vehículo —incluyendo si está o estuvo embargado— puede seguir este paso a paso:

‘Histórico vehicular’ y luego haga clic en ‘Consultar’. Ingrese al sitio web del RUNT y, en la columna derecha, seleccione la opcióny luego haga clic en Complete el formulario con los datos solicitados. Digite el código captcha que aparece en pantalla y autorice la consulta. Realice el pago a través de la opción PSE, cuyo valor es de COP 41.037.

