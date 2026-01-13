¿Cómo sacar o renovar la licencia de conducción en 2026? Requisitos y precios

Cuando llega el momento de sacar o renovar la licencia de conducción, hay una serie de requisitos que siguen siendo obligatorios y que conviene tener claros desde el principio para evitar vueltas innecesarias o trámites a medias. Foto: redes

Desde el primero de enero de 2026 comenzaron a aplicarse en Colombia los nuevos valores para los trámites relacionados con la licencia de conducción en todo el país, un ajuste que responde al incremento del salario mínimo legal y que ya fue oficializado por la Ventanilla Única de Servicios, donde los usuarios pueden consultar cuánto cuesta sacar la licencia por primera vez, renovarla o solicitar un duplicado durante este año.

Cuando llega este momento, hay una serie de requisitos que siguen siendo obligatorios y que conviene tener claros desde el principio para evitar vueltas innecesarias o trámites a medias:

Estar inscrito en el RUNT, requisito indispensable para que el sistema reconozca al conductor a nivel nacional.

No tener multas o comparendos pendientes, ya que cualquier deuda bloquea el trámite.

Aprobar los exámenes médicos en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, donde se evalúan aptitudes físicas y mentales para conducir.

Realizar el curso de conducción en un Centro de Enseñanza Automovilística habilitado, requisito clave para quienes solicitan la licencia por primera vez.

Presentar el documento de identidad vigente.

Pagar los derechos correspondientes al trámite.

Cumplir con la edad mínima exigida, que en el caso de las licencias particulares es de 16 años.

Precios de las licencias de conducción en 2026

Hablar de la licencia de conducción también implica revisar cuánto cuesta el trámite este año, un tema que suele generar muchas preguntas entre los conductores. Para 2026, las tarifas oficiales ya quedaron definidas y aplican tanto para la expedición por primera vez como para la renovación del documento, con valores que incluyen todos los cargos obligatorios.

Precios para 2026

Expedición de licencia para automóvil: COP $329.800.

Expedición de licencia para motocicleta: COP $272.700.

Renovación de licencia para carro: COP $151.500.

Renovación de licencia para moto: COP $266.400.

Otros trámites asociados

Cambio de licencia por mayoría de edad: carro COP $272.700 y moto COP $215.600.

Duplicado de licencia: carro COP $266.400 y moto COP $209.300.

Matrículas, placas y traspasos con nuevos valores en 2026

Los trámites relacionados con vehículos nuevos y usados tampoco se quedaron por fuera del ajuste de tarifas en 2026. Tanto la matrícula inicial como los procesos asociados a placas y cambios de propietario registraron incrementos que vale la pena tener en cuenta antes de hacer cualquier gestión.

Matrícula de automóvil: COP $708.200.

Matrícula de motocicleta: COP $420.700.

Cambio de placas para carro: COP $407.400.

Cambio de placas para moto: COP $292.500.

Además de estos valores, hay otros trámites que también fueron actualizados y que suelen aparecer con frecuencia en procesos de compra, venta o reposición de documentos.

Traspaso de moto: COP $145.400 más el 1 % correspondiente a la retefuente.

Traspaso de carro: COP $260.300 más el 1 % de retefuente.

Duplicado de placas para carro, dos placas: COP $429.100.

Duplicado de placas para moto, una placa: COP $161.300.

Inscripción en el RUNT: COP $22.100.

