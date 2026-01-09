¿Qué hacer si se pierde la tarjeta de propiedad de un carro?

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Perder la tarjeta de propiedad de un vehículo no significa que este deje de pertenecer a su dueño o que automáticamente quede fuera de circulación. Lo que es cierto, es que la ausencia de este documento puede derivar en sanciones si una autoridad de tránsito lo solicita y el conductor no puede presentarlo.

Por eso, ante la urgencia y para evitar errores, vale la pena tener claro cuál es el trámite y cómo se gestiona.

Conozca el trámite a realizar

Cuando la tarjeta de propiedad se pierde, es robada o se daña, no se expide una nueva, sino que se solicita un duplicado. Es preciso aclarar que, independientemente de la ciudad en la que circule, el proceso se hace ante el organismo de tránsito en donde el vehículo fue matriculado.

Allí se verifica que el vehículo y su propietario estén registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y que no existan pendientes administrativos. Es decir, que se debe tener al día el SOAT, los impuestos y las multas de tránsito, además de contar con revisión técnico-mecánica vigente cuando el tipo de vehículo lo exige.

Además, el proceso exige presentar el documento de identidad original y diligenciar un formulario de solicitud. Con esa información, la entidad genera un duplicado en línea, siempre que no se requieran validaciones adicionales.

Consecuencias por no portar la tarjeta

Circular sin la tarjeta podría suponer una multa o la inmovilización del vehículo. Esta sanción aplica incluso si está al día en impuestos, SOAT y revisión técnico-mecánica.

No obstante, las autoridades pueden verificar la información a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) , al que el conductor también puede acceder desde su celular para mostrar los registros. Este es un lineamiento emitido desde 2022 por el Ministerio de Transporte y funciona como una forma de validación en el momento del control.

¿Cuál es el costo del duplicado y cuánto tarda?

Las tarifas conocidas corresponden al año pasado, cuando el costo aproximado del trámite para carros y motos era de 139.200 COP. Para 2026, el monto debe confirmarse directamente con el organismo de tránsito antes de realizar el pago.

Ahora, en condiciones normales, la expedición del duplicado puede tardar de uno a tres días hábiles, siempre que la información del vehículo y del propietario esté completa y no exista algún pendiente en los sistemas de tránsito.

Un dato importante es que la denuncia por pérdida o hurto no reemplaza el documento. Esa constancia sí sirve como soporte, pero no sustituye la tarjeta de propiedad —que, como lo dijimos, puede ser digital— en un control de tránsito.

