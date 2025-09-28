¿Cómo se debe conducir en una glorieta correctamente?

La velocidad recomendada dentro de una glorieta está entre 20 y 30 km/h, lo que permite maniobrar con seguridad y mantener el flujo constante. Foto: Pixabay

Las glorietas son intersecciones pensadas para mejorar la fluidez del tráfico y reducir riesgos. Sin embargo, muchos conductores aún tienen dudas sobre la prioridad de paso, el uso de las direccionales y la velocidad adecuada al circular por ellas.

Según los instructores de la academia de conducción Edwcar, estas estructuras permiten que el tránsito se desplace en un solo sentido, lo que reduce frenadas bruscas, minimiza el riesgo de accidentes y mantiene el orden en la vía. En palabras sencillas, funcionan como un embudo que organiza el tráfico sin necesidad de semáforos.

La norma básica es clara: quien ya está dentro de la glorieta tiene la prioridad. El conductor que se dispone a ingresar debe observar y esperar el momento adecuado. “Nunca se debe entrar a la fuerza, porque esa es la causa más común de choques”, advierten los instructores. Cuando el espacio lo permite, lo correcto es ingresar con decisión, pero sin presionar a los demás.

Una vez dentro, lo ideal es mantener un ritmo constante y moderado. Los expertos señalan que la velocidad recomendada está entre 20 y 30 km/h. “Superar esa velocidad puede dificultar el control en las curvas, mientras que hacerlo demasiado lento entorpece a otros vehículos. La clave es encontrar un punto medio que garantice seguridad y fluidez”, enfatizan.

La señalización también es importante. Al ingresar no es necesario activar la direccional, salvo que se vaya a tomar la primera salida. Al salir, en cambio, sí es obligatorio encender la direccional derecha justo después de pasar la salida anterior. Este gesto ayuda a que los demás conductores y motociclistas comprendan la maniobra y evita frenadas inesperadas.

Adicionalmente, es importante planificar la circulación según la salida que se vaya a tomar. Si se va a salir pronto, lo correcto es ubicarse en el carril derecho. Si se planea dar más de media vuelta, conviene permanecer en el carril izquierdo. No se deben cambiar de carril sin necesidad y, si es imprescindible, hay que usar la direccional y revisar los espejos. Además, es importante dar espacio a los demás vehículos, sobre todo a buses y camiones, que necesitan más espacio para girar.

Errores frecuentes al conducir en una glorieta

Los instructores de la academia de conducción Edwcar advierten que, aunque las glorietas están diseñadas para mejorar la fluidez del tránsito, muchos conductores cometen fallas que terminan en maniobras peligrosas y accidentes. Estos son los errores más comunes al utilizarlas:

Ingresar demasiado rápido y sin observar a la izquierda , lo que impide respetar la prioridad de quienes ya circulan.

Omitir el uso de las direccionales al salir , lo que genera confusión entre los conductores que esperan ingresar.

Frenar sin motivo dentro de la glorieta , una práctica que aumenta el riesgo de choques por alcance.

Cambiar de carril en glorietas grandes sin revisar los puntos ciegos , lo que puede provocar colisiones laterales.

Detenerse en medio de la circulación sin justificación , esto interrumpe el flujo y sorprende a los demás conductores.

Invadir el carril interno para salir en la primera salida , una maniobra peligrosa que desordena la circulación.

Conducir a una velocidad inadecuada , ya sea demasiado alta, lo que dificulta el control, o demasiado baja, lo que entorpece el tránsito.

No anticipar la salida con suficiente tiempo, llevando a giros bruscos o a rodear la glorieta más de lo necesario.

