¿Cómo solucionar el sobrecalentamiento del motor en un carro? Causas, señales y soluciones

A muchos conductores les ha pasado que van manejando con normalidad y, de repente, la aguja de la temperatura comienza a subir más de lo habitual. La preocupación es inmediata, y con razón. Un motor recalentado no es un asunto menor.

Cuando el motor se sobrecalienta, casi siempre hay una falla en el sistema de refrigeración. Si no se atiende a tiempo, lo que empieza como una simple alerta en el tablero puede terminar en una reparación costosa. Acá le explicamos por qué se calienta el motor y qué hacer para resolverlo.

Pérdida de líquido refrigerante

Si el motor se está calentando, una de las primeras cosas que hay que revisar es el nivel de refrigerante. Parece básico, pero es una de las causas más frecuentes del recalentamiento.

El refrigerante es el encargado de circular por el motor, absorber el exceso de calor y llevarlo hasta el radiador para disiparlo. ¿Y por qué puede faltar? Generalmente por una fuga. Puede estar en el radiador, en las mangueras que lo conectan con el motor o incluso en la bomba de agua. A veces la pérdida es evidente, otras veces se da con el tiempo.

Por eso, es importante revisar periódicamente el nivel del anticongelante y usar siempre el tipo de refrigerante que especifica el fabricante.

Si hay dudas o no se identifica el origen de la pérdida, lo más prudente es acudir a un taller especializado.

Termostato dañado

El termostato es el que regula el paso del refrigerante entre el motor y el radiador. Cuando el motor está frío, permanece cerrado para que alcance su temperatura ideal de funcionamiento. Cuando ya está caliente, se abre y permite que el radiador empiece a enfriar el sistema.

El problema aparece cuando el termostato se queda atascado, especialmente en posición cerrada. En ese caso, el refrigerante no logra llegar al radiador y el calor se queda atrapado dentro del motor.

Con el tiempo, el óxido y la acumulación de residuos pueden hacer que el mecanismo se trabe. La buena noticia es que el termostato no suele ser una pieza costosa ni complicada de reemplazar.

Problemas en el radiador

Si el radiador está sucio, obstruido o deteriorado, el calor no se disipa bien y el motor empieza a recalentarse. Con el tiempo se acumulan residuos internos o suciedad externa que reducen su capacidad de enfriar. También puede haber fugas o desgaste.

¿La solución? Una limpieza puede ser suficiente. Si el daño es mayor, tocará repararlo o cambiarlo.

Daños en la bomba de agua

La bomba de agua es la que mantiene el refrigerante en movimiento. Si deja de funcionar, el líquido no circula y el sistema pierde su capacidad de enfriar el motor. Cuando falla, el recalentamiento no tarda en aparecer. Puede deberse a desgaste interno, fugas o daño en el rodamiento.

Como recomendación, revise la bomba y reemplazarla si presenta fallas. Postergar el cambio puede terminar en un daño mucho más costoso.

Tráfico pesado

Cuando el carro pasa mucho tiempo detenido o avanzando a paso lento, casi no entra aire al radiador. Sin ese flujo de aire, el calor tarda más en disiparse y la temperatura puede subir. En ese momento puede apagar el aire acondicionado y encender la calefacción al máximo. Suena contradictorio, pero funciona. Parte del calor del motor se transfiere al interior del vehículo y eso puede bajar un poco la temperatura.

Eso sí, es solo una solución temporal. Si el carro se recalienta con frecuencia en trancones, lo más probable es que haya un problema en el sistema de refrigeración que necesita revisión.

¿Qué síntomas indican que el carro se está calentando?

El motor casi siempre avisa antes de que el problema sea mayor. La clave está en prestar atención a las señales.

Pérdida de potencia

Cascabeleo

Humo o vapor saliendo del capó

Indicador de temperatura en zona roja

Soluciones para el sobrecalentamiento del motor

Si la temperatura empieza a subir, lo primero es mantener la calma. Una reacción apresurada puede empeorar la situación.

Como se mencionó antes, puede apagar el aire acondicionado y encender la calefacción con las ventanas abiertas. No es la solución definitiva, pero ayuda a bajar un poco la temperatura mientras encuentra dónde detenerse.

Luego siga estos pasos:

Reduzca la velocidad de forma progresiva y busque un lugar seguro para estacionarse.

Detenga el vehículo y apague el motor.

No abra el capó de inmediato. Si el motor está muy caliente, puede salir vapor o refrigerante a alta temperatura y provocar quemaduras.

Y algo importante: aunque después de agregar refrigerante el carro parezca funcionar bien, no deje el tema ahí. El sobrecalentamiento siempre tiene una causa. Lo más recomendable es acudir a un taller especializado para una revisión completa y evitar daños mayores más adelante.

