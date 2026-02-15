¿Tiene multas pendientes? Así puede verificarlas fácilmente paso a paso

Estos registros son cargados al sistema oficial de las autoridades de tránsito, lo que permite que cualquier ciudadano pueda verificar si tiene sanciones pendientes. Foto: Cristian Garavito

Conducir con exceso de velocidad, transitar en días y horarios no permitidos (pico y placa) y no estar al día con el pago de obligaciones como el SOAT y la Revisión Técnico Mecánica hacen parte del grupo de los principales motivos de imposición de comparendos en Colombia. Son situaciones que, en muchos casos, ocurren por descuido o desconocimiento, pero que terminan afectando el bolsillo y el historial del conductor.

Una vez el comparendo es impuesto —ya sea por un agente de tránsito o a través de medios electrónicos—, la información no se queda únicamente en el momento del procedimiento. Según explica James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, estos registros son cargados al sistema oficial de las autoridades de tránsito, lo que permite que cualquier ciudadano pueda verificar si tiene sanciones pendientes.

Ahora bien, si el conductor detecta que tiene una multa pendiente, Jaramillo recomienda acudir a un Centro Integral de Atención (CIA) para realizar el curso pedagógico correspondiente. Esta alternativa permite acceder a descuentos del 50% o del 25% sobre el valor de la sanción, dependiendo del momento en que se adelante el trámite.

¿Dónde se pueden consultar las multas pendientes?

Una de las formas más prácticas de verificar si existen comparendos pendientes es a través del SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito), plataforma administrada por la Federación Colombiana de Municipios.

A través de este portal es posible consultar comparendos, multas e incluso el estado de un acuerdo de pago, simplemente ingresando el número de documento o la placa del vehículo.

Para verificar si tiene alguna multa pendiente de pago, el proceso es sencillo:

Ingresar al portal oficial del SIMIT

Dirigirse a la sección “Estado de cuenta”.

Digitar su número de identificación o la placa del vehículo.

Haga clic en el ícono de la lupa y la plataforma le mostrará si tiene multas pendientes y el detalle correspondiente.

La segunda alternativa es revisar directamente en la página web del organismo de tránsito de la ciudad o municipio donde circula habitualmente.

En el caso de Bogotá, el trámite se realiza a través de la Secretaría de Movilidad.

Para consultar si tiene alguna multa pendiente de pago deberá:

Ingresar a la página web de la Secretaría de Movilidad o a la aplicación Mi Movilidad a un clic Luego, haga clic en “Consulta y Pago de Comparendos”. Ingrese el número de documento de identidad y/o la placa del vehículo. Complete el código de seguridad que ve en la imagen. En pantalla se verán reflejados los comparendos, si los tiene. Para pagar en línea, diríjase al detalle del comparendo que desea cancelar y busque la opción PSE. Ahí puede completar los datos solicitados y continuar con su pago, de forma segura y confiable. Para pagar en entidades bancarias (Banco de Occidente o Caja Social) o en puntos del Grupo Éxito, descargue la tirilla de pago, haciendo clic en la columna ‘Volante de pago’.

¿Qué hacer si la multa no es reconocida o parece incorrecta?

Si al momento de consultar aparece un comparendo que el conductor considera equivocado o que simplemente no reconoce como propio, no debe ignorarlo. Según Jaramillo, en estos casos lo correcto es dirigirse directamente al organismo de tránsito donde fue impuesto y radicado el comparendo para presentar la respectiva apelación y solicitar audiencia.

Aquí aparece un punto que suele resultar incómodo para muchos ciudadanos: a diferencia de los cursos para obtener descuentos —que pueden realizarse en diferentes ciudades—, las apelaciones deben adelantarse exclusivamente ante la autoridad que impuso la sanción. Es decir, el trámite no es nacional ni descentralizado, debe hacerse en el lugar donde se originó la multa.

Por eso es clave actuar con rapidez y no dejar pasar los plazos.

¿Qué pasa si no se paga la multa dentro del plazo establecido?

Ignorar un comparendo no lo hace desaparecer. Al contrario, puede complicar la situación.

Según Jaramillo, el artículo 140 del Código Nacional de Tránsito contempla el procedimiento de cobro coactivo. Esto significa que, si el presunto infractor no se presenta ante el organismo de tránsito dentro de los plazos establecidos, la entidad inicia un proceso formal de cobro.

Además, el artículo 161 del mismo Código regula la figura de la caducidad y el procedimiento para hacerla efectiva. Sin embargo, Jaramillo enfatiza que los organismos de tránsito adelantan audiencias y actuaciones administrativas con el fin de interrumpir el término de caducidad y continuar el proceso hasta emitir la orden de pago correspondiente.

