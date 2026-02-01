¿Cómo tomar una curva a la izquierda o derecha en moto correctamente y evitar caídas?

En ciudad o en carretera, las curvas a la izquierda y a la derecha concentran muchos de los errores que terminan en sustos o caídas. Foto: Cortesía Royal Enfield

Tomar una curva en moto parece algo natural, casi automático, hasta que una mala decisión rompe la armonía entre la máquina y el piloto. En ciudad o en carretera, las curvas a la izquierda y a la derecha concentran muchos de los errores que terminan en sustos o caídas, no siempre por exceso de velocidad, sino por una mala lectura del entorno, confianza mal gestionada o hábitos adquiridos con el tiempo.

En ese contexto, especialistas de Invicta Electric, empresa especializada en soluciones de movilidad, comparten algunas recomendaciones para lograr una conducción más segura y fluida en curvas y giros en moto.

Velocidad y anticipación

Todo empieza antes de llegar a la curva. Reducir la velocidad con anticipación le da al motociclista tiempo para leer el trazado, identificar posibles riesgos —como gravilla, huecos o vehículos invadiendo el carril— y preparar la maniobra con calma.

Entrar pasado de velocidad obliga a corregir sobre la marcha y ahí es donde la moto pierde estabilidad.

Frenar fuerte justo en el momento del giro es uno de los errores más comunes y también uno de los más peligrosos, ya que altera el equilibrio y la adherencia de las llantas. Lo recomendable es ajustar la velocidad antes de inclinar la moto, de manera progresiva, y mantener un ritmo controlado durante toda la curva.

Línea de trayectoria y posición

Dentro de la curva, la línea que se elige marca la diferencia entre una maniobra limpia y una corrección innecesaria. Mantener una trayectoria clara y bien pensada ayuda a conservar el control, la estabilidad y, sobre todo, la confianza al inclinar la moto. No se trata de “tirarse” a la curva, sino de trazarla con intención.

En curvas a la derecha, ubicarse ligeramente hacia la izquierda del carril permite abrir el campo de visión y anticipar mejor la salida. En curvas a la izquierda, sucede lo contrario: una posición más hacia la derecha del carril ayuda a ver más allá del giro y a evitar sorpresas.

Técnica de inclinación y contramanillar

Al acercarse a una curva, el contramanillar es una herramienta clave para que la moto responda de forma natural y predecible. Aunque muchos lo aplican sin notarlo, consiste en ejercer una leve presión sobre el manillar contrario al sentido del giro, lo que permite que la moto se incline y entre a la curva con mayor control.

Mantener los brazos relajados, la mirada al frente y el cuerpo fluido evita tensiones innecesarias que pueden desestabilizar la moto. A medida que se avanza en la curva, lo ideal es acompañar la inclinación de la moto con el cuerpo, manteniendo el equilibrio y permitiendo que la moto trace de forma limpia y estable.

Aceleración y frenado en la curva

Acelerar o frenar con fuerza en plena curva puede romper el equilibrio y hacer que la moto pierda adherencia, especialmente si el asfalto no está en las mejores condiciones.

Lo ideal es mantener una velocidad estable durante el giro y usar el acelerador de forma progresiva, sin movimientos bruscos, acompañando la salida de la curva. Si es necesario frenar, lo más seguro es hacerlo antes de iniciar la inclinación, aplicando una presión firme, pero gradual sobre los frenos.

Observación y previsión

Y, por último, mantener la atención en la carretera y observar lo que ocurre alrededor permite anticiparse a situaciones que pueden cambiar en segundos. Marcas en el asfalto, parches, gravilla, humedad o variaciones en el color de la vía suelen ser señales de alerta que conviene leer antes de inclinar la moto.

También es necesario vigilar el comportamiento de otros vehículos, especialmente en curvas cerradas o con poca visibilidad, donde un carro invadiendo el carril o un peatón pueden aparecer sin aviso.

