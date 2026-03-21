Conducción autónoma en seis niveles: así funciona esta tecnología

La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) definió seis niveles de automatización, del 0 al 5, que permiten medir qué tanto participa el conductor y qué tanto hace el vehículo por sí mismo. Foto: © 2025 Stellantis - Stellantis

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La conducción autónoma dejó de ser un concepto lejano para convertirse en una carrera tecnológica que avanza a buen ritmo. Aunque los carros completamente autónomos todavía no forman parte del día a día, lo cierto es que la industria automotriz ya integró varias soluciones que acercan ese futuro. Hoy, más que hablar de “carros que se manejan solos”, conviene entender en qué punto exacto va esa evolución.

Para eso, la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) definió seis niveles de automatización, del 0 al 5, que permiten medir qué tanto participa el conductor y qué tanto hace el vehículo por sí mismo.

De la asistencia básica al control total

Nivel 0

Aquí no hay autonomía, aunque muchos de estos sistemas ya hagan parte del día a día. Se trata de ayudas a la conducción que acompañan, pero no reemplazan.

Tecnologías como el control electrónico de estabilidad, el control de tracción o el control de crucero tradicional actúan como respaldo. Incluso funciones más recientes, como el frenado automático de emergencia o la alerta de cambio de carril, entran en esta categoría.

El conductor mantiene siempre el control total y la responsabilidad de cada maniobra.

Nivel 1

En este punto aparece una primera capa de automatización real. El vehículo puede intervenir en una sola función, ya sea en la dirección o en la aceleración y frenado.

Un ejemplo claro es el control de crucero adaptativo, que ajusta la velocidad para mantener distancia con el carro de adelante. También está la asistencia de centrado de carril, que corrige muy poco la trayectoria.

Aun así, no hay margen de relajación, las manos deben seguir en el timón y la atención en la vía.

Nivel 2

Aquí el carro empieza a asumir más tareas al mismo tiempo. Puede controlar dirección y velocidad de forma conjunta gracias a los sistemas avanzados de asistencia, conocidos como ADAS.

En autopista, por ejemplo, algunos vehículos pueden mantenerse en el carril, regular la velocidad e incluso ejecutar cambios de carril bajo ciertas condiciones.

Sin embargo, no se trata de conducción autónoma total, ya que el conductor sigue siendo protagonista y debe estar listo para intervenir en cualquier momento.

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Cuando el carro toma decisiones, pero con condiciones

Nivel 3

Este es uno de los niveles más interesantes y, al mismo tiempo, menos comunes. La autonomía es condicional.

El vehículo puede circular por sí solo en escenarios específicos, como ciertas autopistas o dentro de zonas previamente definidas. En esos casos, el sistema se encarga de todo.

Pero hay una condición importante, y es que el conductor debe estar disponible para retomar el control cuando el sistema lo solicite. Es decir, todavía existe una dependencia humana.

El salto hacia la independencia total

Nivel 4

En este nivel el vehículo ya puede operar sin intervención humana dentro de entornos delimitados. No necesita que el conductor esté atento de forma permanente.

Un ejemplo real son los taxis autónomos que ya operan en algunas ciudades de Estados Unidos. Funcionan dentro de áreas específicas y bajo ciertas condiciones, ya que factores como el clima aún pueden afectar su desempeño.

Aunque estos vehículos conservan timón y pedales, en la práctica no los necesitan para cumplir su función.

Nivel 5

Este es el punto máximo de la automatización. Aquí desaparece por completo la figura del conductor.

El vehículo no tiene timón, ni pedales, ni ningún sistema de control manual. Todo el proceso de conducción --acelerar, frenar, girar, tomar decisiones-- está completamente a cargo de la tecnología.

Más que tecnología, un cambio de mentalidad

Hablar de conducción autónoma no es solo hablar de sensores, cámaras o software. Es entender una transformación profunda en la relación entre las personas y el vehículo.

Hoy, la mayoría de los carros que circulan están entre los niveles 1 y 2. El nivel 3 empieza a asomarse en mercados específicos, mientras que los niveles 4 y 5 siguen en fase de desarrollo y pruebas controladas.