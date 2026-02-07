Consejos para manejar carros automáticos en subidas y bajadas

Muchos conductores confían en que la transmisión “lo hace todo”, aunque en la práctica el control del vehículo, el uso del freno y la lectura del terreno siguen siendo determinantes. Foto: freepik

Las vías combinan pendientes pronunciadas, trancones y cambios constantes de ritmo, manejar un carro automático puede parecer sencillo, pero también plantea dudas, sobre todo en subidas y bajadas. Muchos conductores confían en que la transmisión “lo hace todo”, aunque en la práctica el control del vehículo, el uso del freno y la lectura del terreno siguen siendo determinantes.

Por eso, los expertos de Ford plantean una serie de recomendaciones para conducir en este tipo de situaciones, que vale la pena tener en cuenta a la hora de manejar.

Manejar un carro automático en subidas

Cuando se enfrenta una cuesta pronunciada, es común notar que el carro pierde ritmo o que el motor parece “pedir más”. Esto no significa que el vehículo esté fallando, sino que la transmisión automática no siempre eleva por sí sola las revoluciones necesarias para subir con soltura. En estos casos, pisar el acelerador a fondo no es la mejor solución, además de forzar el motor, implica mayor consumo de combustible y desgaste innecesario de los componentes.

Si la pendiente es realmente exigente, resulta más inteligente tomar el control de la transmisión y activar el modo manual del vehículo. Para eso, hay que mover la palanca a la posición marcada con los símbolos -/+, poner primera y, conforme la subida lo permita, ir pasando a marchas más altas.

Este ajuste permite que el motor trabaje a mayores revoluciones, entregando más fuerza para ascender con mayor estabilidad, mejor respuesta y un uso más eficiente de gasolina.

Conducir un carro automático en bajadas

En descensos, la gravedad juega a favor y el carro tiende a ganar velocidad sin mucho esfuerzo. Precisamente por eso, es clave mantener siempre la palanca en “Drive”, ya que así la transmisión sigue trabajando y el conductor conserva un control adecuado del vehículo. Para evitar que la velocidad se dispare y mantenerse dentro de los límites permitidos, lo más recomendable es regular el ritmo con el pedal del freno de manera suave y constante.

También se recomienda conservar una distancia prudente con los demás vehículos, pues en bajada los tiempos de reacción pueden ser más críticos. Si el descenso es muy largo, es necesario activar el modo manual del carro y seleccionar una marcha baja para apoyarse en el freno motor y evitar sobrecalentar los frenos.

Circular en neutral no es una buena idea, ya que no representa un ahorro real de combustible y puede convertirse en un riesgo si se necesita retomar el control de la marcha con rapidez, además de afectar la transmisión a largo plazo.

¿Qué tecnologías ayudan en este tipo de situaciones?

Hoy en día, muchos carros automáticos ya vienen equipados con ayudas electrónicas pensadas justamente para este tipo de escenarios. Para los expertos de Ford, una de las más útiles es el Asistente de Arranque en Pendientes, conocido también como Hill Assist.

Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? De acuerdo con la marca, este sistema entra en acción cuando el vehículo está detenido en una cuesta y el conductor suelta el pedal del freno, acá los frenos permanecen activados durante unos segundos para evitar que el carro se vaya hacia atrás, dando tiempo suficiente para acelerar con tranquilidad y arrancar sin sobresaltos.

Una vez el sistema detecta que el motor tiene la potencia necesaria para avanzar, libera los frenos de manera automática.

Entre sus principales ventajas, los expertos destacan que esta tecnología hace que detenerse y arrancar en pendientes sea mucho más cómodo y seguro. Además, en algunos modelos no solo funciona hacia adelante, el asistente también opera en reversa, de modo que, sin importar la orientación del vehículo, el sistema ayuda a iniciar la marcha con mayor control y confianza en cualquier tipo de inclinación.

