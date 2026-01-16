Consejos para optimizar la autonomía de un carro eléctrico y recorrer más kilómetros

La autonomía se convierte en uno de los aspectos más importantes, entendida como la distancia que el vehículo puede recorrer con una sola carga y un factor que incide directamente en la tranquilidad al conducir. Foto: freepik

Los carros eléctricos siguen ganando terreno en Colombia y hoy se consolidan como una alternativa cada vez más relevante. Así lo reflejan las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT): entre enero y diciembre de 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos nuevos, lo que representa un crecimiento del 115 % frente al mismo periodo de 2024, un avance que confirma el interés por este tipo de movilidad.

En ese contexto, la autonomía se convierte en uno de los aspectos más importantes, entendida como la distancia que el vehículo puede recorrer con una sola carga y un factor que incide directamente en la tranquilidad al conducir. Optimizarla no solo permite moverse con mayor libertad, sino que también contribuye a disminuir la ansiedad asociada a la recarga.

Por esta razón, expertos de Kia comparten una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la autonomía de un vehículo eléctrico.

1. Manejo tranquilo y constante

Una conducción suave sigue siendo una de las estrategias más efectivas para estirar la autonomía. Aceleraciones bruscas, frenadas repentinas o un manejo agresivo exigen más energía de la batería. En cambio, mantener una velocidad estable, anticiparse a las condiciones del tráfico y evitar aceleraciones innecesarias ayuda a recorrer más kilómetros con cada carga.

Cuando el vehículo cuenta con modo ecológico o eco mode, vale la pena activarlo, ya que ajusta la respuesta del motor para priorizar la eficiencia energética.

2. Aprovechar la frenada regenerativa

Algunos carros eléctricos incorporan un sistema de frenado regenerativo que aprovecha la desaceleración para recuperar energía. Cada frenada progresiva convierte parte de la energía del movimiento en electricidad que vuelve a la batería.

3. Velocidad bajo control

La velocidad tiene un impacto directo en el consumo de energía, a mayor ritmo, mayor exigencia para el motor eléctrico y, por tanto, mayor gasto de batería. No es lo mismo recorrer un trayecto a 120 km/h que hacerlo a 90 km/h. Cuando el tiempo lo permite, bajar el ritmo se traduce en una mejor eficiencia energética.

4. Uso consciente del aire acondicionado y la calefacción

La climatización es uno de los sistemas que más energía demanda. Tanto el aire acondicionado como la calefacción pueden reducir la autonomía hasta en un 20 %. Por eso, una buena práctica es ventilar el vehículo antes de activar estos sistemas y utilizarlos con moderación durante el trayecto.

5. Revise la presión de las llantas

La presión de las llantas juega un papel más importante de lo que muchos creen. Cuando no es la adecuada, aumenta la resistencia al rodamiento y el motor necesita más energía para mantener la velocidad. Por eso, mantenerlas infladas según las recomendaciones del fabricante no solo ayuda a mejorar la autonomía, sino que también aporta a la seguridad y prolonga la vida útil de las llantas.

6. Menos peso, mejor eficiencia

Transportar objetos pesados o llevar el baúl lleno de cosas que no se usan impacta directamente en el consumo de energía. Una revisión periódica del baúl ayuda a mejorar la eficiencia, al igual que retirar portaequipajes o barras de techo cuando no están en uso.

7. Planear el recorrido marca la diferencia

Evitar trancones, pendientes pronunciadas o trayectos con constantes detenciones puede traducirse en un mejor aprovechamiento de la batería. Muchos carros eléctricos incorporan sistemas de navegación que sugieren recorridos optimizados para el ahorro de energía, una herramienta que vale la pena usar.

8. No descuidar el mantenimiento

Aunque los vehículos eléctricos requieren menos intervenciones que los de combustión, el mantenimiento es primordial. Componentes eléctricos en mal estado, una batería con desgaste o un motor poco eficiente pueden afectar el rendimiento general.

9. Ajustar la conducción según el clima

En climas fríos, la batería tiende a descargarse con mayor rapidez, mientras que en temperaturas altas el sistema de refrigeración exige más energía.

