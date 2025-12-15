¿Cuál es el labrado que deben tener las llantas? Esto dice la ley, revise antes de viajar

El labrado corresponde al dibujo y a las ranuras presentes en la banda de rodamiento del neumático. Foto: Cortesía Hankook

Antes de salir a carretera en las vacaciones de fin de año, hay revisiones que no admiten aplazamientos, y una de ellas es el estado del labrado de las llantas. Aunque suele pasar desapercibido, este detalle técnico es determinante para que el vehículo mantenga buena adherencia al asfalto, evacúe correctamente el agua y responda de forma adecuada al frenar.

En una temporada con mayor flujo vehicular y recorridos más largos, el labrado se convierte en un aliado silencioso de la seguridad.

De acuerdo con José García, gerente comercial de Hankook Tire Colombia, el labrado corresponde al dibujo y a las ranuras presentes en la banda de rodamiento del neumático. “Más allá de un tema estético, la importancia del labrado se hace aún más evidente cuando el vehículo circula a velocidades superiores a los 60 km/h y en trayectos de larga distancia, escenarios típicos de los viajes de fin de año”, destaca el experto.

¿Cuál es el labrado mínimo que exige la norma en Colombia?

Ahora, yéndonos por el lado normativo, según explica García, en Colombia la legislación establece profundidades mínimas claras dependiendo del tipo de vehículo, y sobrepasar esos límites compromete directamente el comportamiento de la llanta.

Para las motocicletas, la profundidad mínima permitida del labrado es de 1 milímetro.

En el caso de los automóviles, el límite se eleva a 1,6 milímetros.

Para los vehículos de carga 3 milímetros de profundidad.

Cuando estos límites se superan, comienzan a aparecer los problemas. García advierte que una de las primeras consecuencias es la pérdida de tracción, especialmente en superficies mojadas o irregulares. A esto se suma una alteración en la capacidad de frenado, lo que se traduce en distancias de detención más largas una vez se accionan los frenos, aumentando de forma considerable el riesgo de colisiones y siniestros viales.

“La falta de adherencia también se hace evidente en situaciones cotidianas, como al tomar curvas, donde pueden presentarse derrapes inesperados cuando el labrado ya no cumple su función. Por eso, más allá de cumplir la norma, revisar la profundidad del dibujo es una medida preventiva antes de cualquier viaje largo”, enfatiza García.

No cumplir con la profundidad mínima reglamentaria del labrado constituye una infracción por condiciones técnico-mecánicas, clasificada como C35. Esta falta conlleva una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, aproximadamente COP $711.000 en 2025 y la inmovilización inmediata del vehículo, hasta que se subsane la condición y se garantice que las llantas cumplen con los requisitos exigidos por la norma.

¿Cómo se mide la profundidad del labrado?

Para comprobar el estado del labrado, el experto de Hankook recomienda dos opciones:

Un calibrador de profundidad de la banda de rodamiento, una herramienta sencilla y precisa.

Otra opción es revisar el indicador de desgaste que traen las llantas, el cual permite identificar visualmente cuándo el neumático ha llegado a su límite y debe ser reemplazado.

Importancia de comprobar el desgaste de la banda de rodadura

García recomienda revisar la profundidad del labrado de manera periódica y, especialmente, cuando el vehículo va a ser sometido a recorridos largos. Para reducir riesgos y asegurar un desempeño óptimo de las llantas, es clave tener en cuenta lo siguiente:

Cómo comprobar el desgaste : los conductores pueden utilizar medidores de profundidad de la banda de rodamiento o revisar los indicadores de desgaste incorporados en la llanta. Cuando la ranura se encuentra por debajo del límite recomendado, lo más prudente es reemplazar la llanta.

Frecuencia de la revisión: se recomienda verificar el desgaste del labrado al menos una vez al mes, así como antes y después de un viaje largo, ya que en estos trayectos las llantas trabajan a mayores velocidades y durante más tiempo.

