¿Cuál es la forma correcta de usar la caja automática en un semáforo y qué cambio poner?

Uno de los puntos que más genera discusión es qué hacer cuando el carro se detiene en un semáforo. Foto: Pexels

La caja automática fue diseñada para simplificar la conducción. A diferencia de una transmisión manual —donde el conductor debe accionar el embrague y seleccionar cada marcha— este sistema gestiona de manera autónoma los cambios según la velocidad, la carga del motor y las condiciones de manejo. En otras palabras, el vehículo decide cuándo y cómo hacer el cambio, sin intervención directa del conductor.

Sin embargo, uno de los puntos que más genera discusión es qué hacer cuando el carro se detiene en un semáforo: ¿dejar la palanca en “D” o pasarla a “N”? La práctica divide opiniones tanto en conductores como en algunos expertos.

Según Javier Mahecha, instructor de la academia de conducción ACAR, cuando el vehículo permanece detenido con la palanca en “D”, la transmisión sigue acoplada al motor y queda engranada en primera marcha. El carro no avanza porque el freno está presionado, pero el sistema permanece listo para iniciar la marcha de inmediato, manteniendo una leve carga interna mientras está detenido.

¿Cuál es la manera adecuada de detener un carro automático en un semáforo?

En condiciones normales, la recomendación técnica es mantener la palanca en posición “D” y sostener el vehículo con el pedal del freno. En detenciones cortas, como las de un semáforo común, no es necesario cambiar a “N” (neutro) ni a “P” (parking), ya que la transmisión está diseñada para permanecer engranada sin que esto represente un daño.

No obstante, el criterio puede variar según el tipo de transmisión. Mahecha explica que algunas cajas —en especial ciertas versiones de doble embrague— pueden presentar mayor vibración o desgaste si permanecen demasiado tiempo en “D” estando el vehículo detenido. Por esa razón, insiste en la importancia de conocer qué sistema equipa el carro y respetar las recomendaciones del fabricante.

De manera práctica, la guía general sería:

Semáforos de corta duración: mantener la palanca en “D” y el freno presionado.

Detenciones prolongadas (más de un minuto o en congestión vehícular): se puede seleccionar “N” para disminuir la carga interna, aunque en la mayoría de las transmisiones modernas no es obligatorio.

El experto concluye que lo verdaderamente inconveniente es cambiar constantemente entre “D”, “N” y “P” sin justificación, ya que esos movimientos repetitivos también pueden generar un desgaste innecesario en el sistema.

¿Qué significan las letras de la caja automática?

Las letras que aparecen en la palanca de una transmisión automática indican las distintas posiciones de funcionamiento del sistema.

Cada una cumple una función específica en la operación del vehículo: