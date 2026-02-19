¿Qué color de carro prefieren los colombianos? Acá le contamos

El blanco se vincula con sensaciones de calma y claridad, atributos que adquieren mayor relevancia en entornos saturados de estímulos, donde la concentración se convierte en un catalizador de creatividad e innovación. Foto: Pexels

Mientras la industria del diseño proyecta 2026 con el blanco como protagonista en las tendencias de color, en el mercado automotor esa preferencia no es nueva. Las cifras de ventas ya venían reflejando esa preferencia entre los compradores.

Al revisar sus resultados de 2025 en América Latina, Nissan identificó que el blanco volvió a ocupar el primer lugar en elección de color, con una participación del 40,6%. Le siguieron el gris oscuro (19,1%) y el plata (13,2%). La marca señaló que este mismo orden se repitió frente a 2024, sin variaciones en el podio.

Desde la óptica del diseño, Pantone, compañía reconocida por sus sistemas de estandarización y clasificación del color, asocia el blanco con sensaciones de calma, cualidades que cobran valor en entornos saturados de estímulos y que, según su visión, favorecen la creatividad y la innovación.

Una región, distintas lecturas del color

En México, el blanco conserva el liderazgo, aunque pierde terreno de forma visible: baja de 46,2% en 2024 a 42,9% en 2025. Parte de esa participación migra hacia el gris oscuro, que sube de 14,5% a 15,6%, mientras el rojo desciende levemente de 13,2% a 12,8%, reflejando una preferencia creciente por alternativas más sobrias.

En el caso de Brasil, el gris oscuro afianza su posición como el tono más demandado y avanza de 31,7% a 34,9%. El blanco se mantiene estable en 30,4% y el plata prácticamente no presenta variaciones (16,3% a 16,1%), lo que evidencia un mercado con patrones de elección bastante definidos.

Para Colombia, el gris (que ya encabezaba el ranking en 2024) amplía su ventaja y alcanza 39,2% en 2025, frente al 36,7% del año anterior. El blanco registra un leve incremento (22,6% a 23,7%) y el plata se mantiene en niveles similares (22,7% a 22,0%), consolidando una clara inclinación hacia la gama de los grises.

Ecuador presenta una reconfiguración del podio. El blanco sigue siendo el color más vendido, pero cae de 35,9% a 31,7%. El plata, por su parte, sube con fuerza de 23,9% a 25,9%, mientras que el gris oscuro también crece de 23,7% a 25,9%, generando un empate técnico en el segundo lugar.

En Uruguay, el cambio es uno de los más marcados de la región. El blanco, aunque sigue liderando, cae casi nueve puntos porcentuales, de 47,6% a 38,6%. Al mismo tiempo, el gris crece con fuerza de 21,5% a 29,9%, y el plata da un salto significativo de 13,5% a 19,9%.

Para Argentina, el blanco mantiene el liderazgo, aunque baja de 43,0% a 41,1%. El gris muestra un crecimiento marcado, subiendo de 26,0% a 28,9%, y el plata también gana participación, pasando de 16,3% a 17,4%. El mercado argentino avanza así hacia un reparto más equilibrado dentro de la paleta neutra.

En Chile, se da uno de los movimientos más disruptivos del año. El plata pasa de 18,3% en 2024 a liderar el ranking en 2025 con 29,5%, superando al blanco, que también crece de 25,8% a 29,3%, y al gris, que baja levemente de 29,5% a 27,3%.

Perú muestra modificaciones: el blanco asciende de 25,7% a 29,8%, convirtiéndose en el color más vendido, mientras que el gris cae de 28,6% a 25,3%. El plata continúa su crecimiento gradual, pasando de 18,3% a 19,4%.

Para Nissan, que el color más elegido por los consumidores latinoamericanos en 2025 dialogue tan claramente con la tendencia cultural que marcará 2026 no es una coincidencia. Es una señal de cómo las decisiones de movilidad reflejan valores más amplios.