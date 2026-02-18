¿Cuál es la marca de carros más segura del mundo en 2026? Esto dice un estudio

El EZ-60 complementa la oferta de vehículos eléctricos de la marca en China, junto con el Mazda EZ-6, introducido en 2024 bajo el concepto “Yu Dian Xin Jing”. Foto: Mazda

Mazda fue reconocida como la marca de carros más segura del mundo en la más reciente evaluación “Safety Verdict”, publicada por Consumer Reports. En el ranking superó incluso a fabricantes tradicionalmente ligados a la seguridad, como Volvo o Toyota.

En las evaluaciones realizadas por la entidad, Mazda alcanzó una calificación del 90%, la más alta del listado. Le sigue Genesis, división de lujo de Hyundai, con un resultado cercano al 80%. En tercer lugar, aparece Acura, la marca premium de Honda, con 75%. Hyundai ocupa la cuarta posición con un 60%, mientras que Honda cierra el top cinco con un resultado cercano al 50%.

El estudio va más allá de las pruebas de impacto tradicionales. Examina el desempeño del vehículo en maniobras críticas, la eficacia de los sistemas de apoyo al conductor que trae de fábrica y qué tan intuitiva resulta la interacción con los mandos y pantallas en la cabina.

Según la metodología de Consumer Reports, la seguridad actual no se define únicamente por la capacidad de resistir un choque, sino también por la habilidad del vehículo para anticipar riesgos y disminuir la probabilidad de un accidente.

Desde Mazda señalaron que este reconocimiento refleja la visión de la marca en materia de seguridad. Según la compañía, el desempeño alcanzado es fruto de combinar ingeniería avanzada con tecnologías fáciles de usar y un comportamiento dinámico que transmite confianza y previsibilidad al conductor.

Para alcanzar la máxima distinción del “Safety Verdict”, los modelos deben sobresalir en pruebas exigentes como la protección en choques con superposición moderada y el frenado automático de emergencia a velocidad de autopista con detección de peatones como equipamiento estándar. También se exigen sistemas como alerta de punto ciego y advertencia de tráfico cruzado trasero, además de un comportamiento estable y predecible tanto en el uso diario como en situaciones críticas.

“La seguridad es un pilar fundamental de la filosofía de Mazda, y nos honra el reconocimiento de Consumer Reports a nuestro compromiso inquebrantable de proteger a conductores, pasajeros y a todos los actores en la vía. Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestros equipos globales de ingeniería para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y un desempeño dinámico sobresaliente en cada modelo”, aseguró Jennifer Morrison, directora de Seguridad Vehicular de Mazda Estados Unidos.

¿Cómo analiza Consumer Reports la seguridad?

La entidad clasifica a las marcas en tres niveles de desempeño en seguridad: básico, bueno y el mejor.

El nivel básico corresponde a los vehículos que cumplen con las exigencias federales establecidas por la National Highway Traffic Safety Administration. Aunque satisfacen la normativa obligatoria, la entidad considera que estos modelos aún pueden carecer de tecnologías o elementos de protección que deberían formar parte del equipamiento estándar.

Por su parte, los carros que se clasifican con la mejor puntuación son los que destacan en las pruebas de choque, incorporan de serie sistemas determinantes para prevenir accidentes, ofrecen una conducción estable y predecible y presentan interfaces y controles que minimizan distracciones al conducir.

