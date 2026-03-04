¿Cuál es la multa por tener la placa de la moto en mal estado?

En Colombia existen ciertas reglas para garantizar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La placa de una moto no es solo un elemento metálico fijado en la parte trasera del vehículo. Según el Código Nacional de Tránsito, es un documento público válido en todo el país, cuya función es identificar de manera única a cada vehículo. Es, si se quiere verlo así, la forma en que la moto “se presenta” ante las autoridades y ante la vía. Gracias a esto es posible ejercer control, hacer seguimiento y actuar cuando se comete una infracción o se requiere verificar información.

Con el paso del tiempo, el sol, la lluvia, los golpes o una instalación inadecuada pueden ir deteriorándola poco a poco. A veces el desgaste parece mínimo, pero es suficiente para que surja la pregunta sobre si ese estado puede traer consecuencias.

En Colombia existen ciertas reglas para garantizar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas. Aunque los conductores suelen enfocarse en otras partes del vehículo, la placa también hace parte de esos elementos que deben mantenerse en buen estado y con total visibilidad.

Multa por tener la placa de la moto en mal estado

En el caso de motocicletas, motociclos y mototriciclos, la norma aclara que deben llevar una única placa reflectiva instalada en la parte trasera, con las mismas características técnicas y sistema de identificación que utilizan los demás vehículos en el país, tal como lo establece el Código Nacional de Tránsito.

Ahora bien, no se trata solo de tenerla puesta. La placa debe estar firmemente instalada, en posición correcta y, sobre todo, completamente visible. Cuando se coloca inclinada, torcida, doblada o en un soporte que dificulte su lectura, ya no se considera que esté cumpliendo su función. Lo mismo ocurre si está sucia al punto de no permitir identificar los caracteres, si se repinta, se retoca, se cubre con marcos decorativos o se ubica en un lugar diferente al autorizado por la norma.

Estas situaciones encajan dentro de la infracción B.03., cuya sanción equivale a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, que para 2026 representa una multa que supera los COP 300.000.

Un punto importante: si la placa se deteriora a raíz de un accidente o por desgaste natural, no es válido intentar “arreglarla” con pintura o retoques. El procedimiento correcto es solicitar un duplicado ante las autoridades correspondientes.

Le puede interesar: Licencia de conducción digital: así puede tenerla en su celular en 2026

¿Dónde debe ir ubicada la placa según el tipo de vehículo?

El Código Nacional de Tránsito establece disposiciones específicas sobre la instalación y visibilidad de la placa, las cuales cambian según la categoría del vehículo:

Carros particulares, camionetas y buses: deben llevar dos placas idénticas, una instalada en la parte delantera y otra en la trasera, ambas visibles y firmemente sujetas.

Motocicletas, motociclos y mototriciclos: portan una sola placa reflectiva, ubicada exclusivamente en la parte posterior.

Remolques y semirremolques: deben contar con una placa, ajustada a las especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Transporte.

Vehículos de tracción animal, maquinaria agrícola y montacargas: también requieren placa reflectiva trasera como mecanismo de identificación.

¿Cómo mantener la placa en buen estado?

Más allá de evitar una multa, mantenerla en condiciones óptimas es parte de la responsabilidad como propietario del vehículo. Estos son algunos consejos: