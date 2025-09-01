¿Cuáles son las motos más vendidas en Colombia?

Foto: Expo 2R

Agosto fue el segundo mes con mayor número de matrículas de motocicletas nuevas en Colombia, detrás de julio, cuando la cifra fue de 112.214. Durante el octavo mes del año se registraron 94.984 unidades, un 28,78 % más que en el mismo periodo de 2024.

La tendencia del mercado señaló al segmento de entre 101 CC y 125 CC como el de mayor demanda en el país. En total, de esta porción de las ventas significó el 48,69 % de las ventas a nivel nacional. Le siguió el de entre 151 CC y 200 CC, con el 24,67 %.

El registro de motocicletas nuevas por marca indica que la firma con mayores ventas durante agosto fue AKT, con 15.690 unidades. La segunda posición fue para Bajaj, con 15.482. En la tercera y cuarta plaza se ubicaron Suzuki, con 15.029, y Yamaha, con 14.359.

El informe, fuente de este artículo y que es presentado por la Andi y Fenalco, señaló a Cundinamarca como el departamento con mayores matrículas durante agosto de 2025, con un total de 17.318 -participación del mercado del 18,23 %-. Le siguió Antioquia, con 15.359, y Valle del Cauca, con 10.066.

Vale la pena señalar que los departamentos de Cundinamarca (participación del 18,23 %), Antioquia (16,17 %) y Valle del Cauca (10,60 %), representaron el 45 % del total del mercado de motocicletas en Colombia durante agosto del 2025.

Las motos más vendidas en Colombia

El top cinco de las motos más vendidas en Colombia empieza con la línea DR150 de Suzuki. Durante agosto, se matricularon 3.241 unidades de esta motocicleta del fabricante japonés. El cuarto lugar fue para la Bajaj CT100 KS SPOKE (Boxer), con 3.301, y el tercero para la Bajaj CT100 ES SPOKE (Boxer), con 3.506.

La segunda posición en el listado de las motocicletas más vendidas en Colombia es para la Yamaha NMAX 155, de la cual se vendieron 3.745 unidades durante agosto. La moto más vendida en Colombia en el octavo mes del año es la AKT NKD 125, que lideró el mercado con 7.055 unidades.