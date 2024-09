¿Cuáles son las motos que saldrán del mercado colombiano a finales de 2024?

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Transporte y de la industria de motocicletas y llantas, y tiene como objetivo principal disminuir de manera significativa los accidentes de tráfico. Foto: Archivo

A finales de 2024, las motocicletas equipadas con llantas no certificadas serán retiradas del mercado en Colombia, como parte de un esfuerzo por incrementar la seguridad vial en el país. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Transporte y de la industria de motocicletas y de llantas, y tiene como objetivo principal disminuir de manera significativa los accidentes de tráfico. Esta medida pretende salvaguardar la vida de numerosos motociclistas y mejorar las condiciones de seguridad en las vías colombianas.

Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, subraya que la seguridad vial es la prioridad principal para la industria de motocicletas. Según García, se ha insistido en que Colombia avance en la adhesión a los Acuerdos del 58 de las Naciones Unidas, con el fin de establecer normas uniformes para la homologación y el reconocimiento recíproco de motocicletas, sistemas y componentes, como las llantas y los sistemas de frenado, en coordinación con el resto del mundo.

La industria ha progresado en la incorporación de medidas de seguridad, incluyendo la certificación de llantas. Desde noviembre de 2024, se espera que el 100% de las motocicletas ensambladas en el país cuenten con llantas certificadas, respaldadas por documentación de homologación internacional. No obstante, la implementación de esta medida está sujeta a la aprobación final del Ministerio de Transporte, que aún está considerando posibles ajustes a las normativas propuestas.

“Nos preocupa que los recientes ajustes propuestos al reglamento técnico de llantas de motocicletas puedan complicar la demostración de conformidad para las llantas certificadas bajo los estándares ONU y su entrada en vigencia. Estos cambios podrían dificultar el proceso previsto desde 2022. A pesar de los esfuerzos de la industria, los nuevos requerimientos y documentos adicionales, no exigidos en otros países que forman parte del Acuerdo de 1958 de Naciones Unidas, podrían complicar el cumplimiento del reglamento. Por ejemplo, de aprobarse estas modificaciones, llantas de alto desempeño y marcas reconocidas tendrían que certificarse nuevamente en Colombia,” afirmó García.

La importancia de esta medida

La protección en las vías es esencial para todos los usuarios, especialmente para los motociclistas, quienes enfrentan un mayor riesgo debido a su vulnerabilidad. Con el objetivo de mejorar la seguridad de estos usuarios, se han implementado llantas certificadas. Estas llantas ofrecen un rendimiento superior en condiciones adversas, como superficies mojadas o resbaladizas, y contribuyen a reducir el riesgo de accidentes.

Jesús Rojas, director del Comité de Llantas de la ANDI, enfatiza la importancia de esta medida al destacar que las motocicletas constituyen más del 62% del parque automotor. Rojas señala que es crucial que las llantas cumplan con regulaciones técnicas adecuadas, ya que esta medida es fundamental para disminuir los índices de siniestralidad. Las llantas certificadas garantizan que cumplen con las especificaciones de carga y velocidad establecidas por el fabricante.

Entre los beneficios de esta medida se incluyen una mayor seguridad al asegurar que las llantas cumplen con los estándares del fabricante, una mayor protección para la vida de motociclistas y acompañantes, y la alineación de Colombia con los estándares internacionales de seguridad vial, como los reglamentos de las Naciones Unidas utilizados en Europa.

¿Cómo verificar si las llantas de la moto son certificadas?

Rojas aclara que esta normativa no afecta a las motocicletas ya registradas y en circulación. Los motociclistas actuales no necesitan realizar ajustes. La regulación está dirigida a importadores y ensambladoras. No obstante, es crucial que, al adquirir una nueva llanta para moto, se verifique que esté certificada.

Para confirmar si las llantas cumplen con las normativas actuales, se pueden seguir estos pasos:

Inspección del marcado : las llantas deben contar con un rótulo que indique el estándar aplicable. Es recomendable buscar marcas como “75R” (Reglamento ONU 75) o “DOT” (estándar FMVSS de EE. UU.) en la banda lateral, así como la Marca de Homologación, que generalmente es un círculo con una “E” y un número.

Consulta del folleto : el vendedor tiene la obligación de proporcionar un folleto, ya sea físico o digital, que contenga información sobre las características de las llantas, instrucciones de uso y la interpretación del rotulado.

Confirmación con el vendedor : se debe verificar que el personal del punto de venta esté informado sobre las nuevas regulaciones y ofrezca llantas que cumplan con los estándares internacionales.

Asesoramiento especializado: en caso de dudas, se recomienda consultar a un experto en llantas para asegurar que la motocicleta cumple con los requisitos de certificación.

Estas regulaciones están diseñadas para reducir el riesgo de accidentes relacionados con el rendimiento de las llantas, contribuyendo así a la seguridad de los motociclistas en todo el país.