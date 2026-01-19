¿Cuáles son los 10 peajes más caros de Colombia?

La mayoría de las estaciones ajustaron sus tarifas conforme al IPC, algunas registran aumentos superiores. Foto: Cortesía Flypass

Desde el viernes 16 de enero de 2026, viajar por carretera en Colombia cuesta un poco más. A partir de esa fecha entró en vigencia el aumento en las tarifas de varios peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), un incremento que ya se siente en los trayectos diarios de muchos conductores.

El aumento responde, en términos generales, al comportamiento de la inflación durante 2025. Según el DANE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró ese año en 5,10 %, porcentaje que sirve como base para la actualización tarifaria que la ANI aplica cada año.

Sin embargo, el incremento no es igual para todos los peajes. La ANI explicó que, aunque la mayoría de las estaciones ajustaron sus tarifas conforme al IPC, algunas registran aumentos superiores. Estos casos están asociados a procesos de normalización tarifaria contemplados en los contratos de concesión, así como a esquemas de incrementos graduales ligados al avance de obras en determinados proyectos viales.

Estos son los peajes más caros de Colombia

Con los incrementos ya definidos, estos son los peajes más costosos del país para vehículos de categoría I (automóviles, camperos y camionetas):

Cisneros (Antioquia): COP $29.400

Pipiral (Vía al Llano): COP $29.100

Aburrá (Antioquia): COP $27.300

Fuemia (Antioquia): COP $25.300

Guaico (Caldas): COP $25.300

La Pintada (Antioquia): COP $23.900

Marahuaco (Bolívar): COP $22.200

Pamplonita (Norte de Santander): COP $21.800

Circasia (Quindío): COP $21.200

El Placer (Nariño): COP $20.900

Los peajes que comenzaron el año con tarifas más altas

Aunque el grueso del ajuste tarifario empezó a aplicarse desde el 16 de enero, no todos los peajes siguieron ese calendario. La ANI recordó que algunos contratos de concesión contemplan fechas diferentes, lo que explica por qué varias estaciones ya habían actualizado sus tarifas días antes.

Estos son los peajes donde el incremento se adelantó:

Desde el 1 de enero:

Copacabana

Las Palmas

Desde el 9 de enero:

Circasia

Corozal

Pavas

San Bernardo

Santágueda

Tarapacá I

Tarapacá II

Desde el 10 de enero:

Turbaco

Bayunca

Galapa

Gambote

Pasacaballos

Sabanagrande

Desde el 15 de enero:

El Roble

Albarracín

Tuta

