¿Qué vehículos no pagan impuestos en 2026? Esta es la lista de exentos

Con el inicio de 2026, uno de los temas que vuelve a ponerse sobre la mesa es el del impuesto vehicular. Como ocurre cada año, el Ministerio de Transporte publicó la base gravable que servirá como punto de partida para calcular cuánto deberán pagar los propietarios de carros y motos durante esta vigencia fiscal.

Este insumo es determinante porque marca el camino que seguirá el impuesto vehicular en 2026. Aunque para la mayoría de los ciudadanos se trata de un pago obligatorio, la normativa también deja claro que no todos los vehículos entran en la misma bolsa, hay casos puntuales que quedan por fuera de este tributo.

Para quienes sí deben cumplir con esta obligación, el primer paso es entender cómo se define el valor sobre el cual se calcula el impuesto. Se trata del avalúo comercial asignado por el Gobierno, conocido como base gravable. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, estos avalúos no pueden aumentar por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para este periodo se fijó en 5,38%.

Es importante tener en cuenta que, para los vehículos usados, el cobro del impuesto aplica desde el 1 de enero de 2026. En el caso de quienes adquieran un carro o una moto nueva a lo largo del año, el valor a pagar será proporcional al tiempo que reste hasta el 31 de diciembre.

Este impuesto se liquida de manera anual y debe pagarse en la entidad territorial donde se encuentre matriculado el vehículo.

Estas son las tarifas del impuesto vehicular para 2026

Para este año, el impuesto vehicular se calcula con un esquema escalonado, es decir, la tarifa depende directamente del valor comercial del vehículo. En términos prácticos, a mayor avalúo, mayor será el porcentaje que se aplica.

Hasta COP $57.349.000 : tarifa del 1,5 %.

Más de COP $57.349.000 y hasta 129.032.000 : el impuesto se calcula con una tarifa del 2,5 %.

Más de COP $129.032.000: aplica la tarifa más alta, correspondiente al 3,5 %.

¿Qué vehículos no pagan impuesto vehicular en 2026?

Como mencionamos anteriormente, el impuesto vehicular se cobra a todos los automotores, nuevos o usados, que estén matriculados en Colombia, así como a aquellos que ingresen al país de manera temporal. Es la regla general.

Sin embargo, la normativa también establece excepciones claras. Existen ciertos tipos de vehículos y máquinas que, por su uso o características, quedan por fuera del cobro de este impuesto durante este año.

Entre los vehículos exentos se encuentran:

Bicicletas, motonetas y motocicletas con una cilindrada de hasta 125 cc.

Tractores de uso agrícola, trilladoras y demás maquinaria destinada a labores del campo.

Maquinaria pesada para obras viales, como tractores sobre oruga, cargadores, mototraillas, compactadoras, motoniveladoras y equipos similares.

Vehículos y maquinaria de uso industrial que no están diseñados para circular por vías públicas o privadas abiertas al público.

Vehículos destinados al transporte público, tanto de pasajeros como de carga.

