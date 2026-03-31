¿Cuándo se hace el primer mantenimiento de un carro eléctrico y de un híbrido enchufable?

1.778 vehículos eléctricos nuevos de BYD se han matriculado en Colombia en 2026. Foto: BYD

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BYD, la marca con más carros eléctricos vendidos en Colombia en 2026, anunció que fortaleció su servicio posventa en el país, de la mano de “procesos optimizados, mayor cobertura y tecnología para una experiencia ágil y transparente”.

La estrategia de la marca con sus servicios posventa incluyó un análisis del parque automotor por región, expansión de sus talleres y puntos de servicio, el fortalecimiento del talento técnico, un incremento en el inventario de repuestos, entre otros.

Vale la pena señalar que 1.778 vehículos eléctricos nuevos de BYD se han matriculado en Colombia en 2026 -con la Yuan Up como líder del mercado (977). El registro de híbridos enchufables PHEV de la firma china es de 25 unidades (Andemos).

Así, la marca china representada en Colombia por Motorysa presentó sus procesos estandarizados para carros eléctricos e híbridos enchufables. Para el caso de los EV, la firma informó que el primer mantenimiento inicia con el agendamiento de la cita en sus centros de servicio ubicados en ciudades como Bogotá, Chía, Ibagué, Manizales, Medellín, entre otras.

En el centro de servicio al vehículo se le realiza un proceso que incluye la verificación de niveles de fluidos (limpiaparabrisas, anticongelante, frenos), inspección del sistema eléctrico, chasis, mangueras y conexiones y revisión del puerto de carga y cables de alta tensión.

Para el caso de los carros híbridos enchufables, los especialistas del producto llevan a cabo inspecciones como la revisión de sistema de combustible, escape y ralentí del motor, cambio de aceite, filtro de aceite y tapón de cárter, y sustitución de filtros de aire y A/C. Las revisiones posteriores a la primera variarán según el kilometraje y la plataforma en la que haya sido concebido el vehículo.

El primer mantenimiento de un vehículo eléctrico de BYD se lleva a cabo cuando el vehículo acumula los 12.000 kilómetros o cumple 12 meses, lo que ocurra primero.

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Para el caso de los vehículos híbridos enchufables de BYD, su primer mantenimiento debe ocurrir a los 7.500 kilómetros o 12 meses, lo que ocurra primero.