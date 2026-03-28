Hyundai Grand i10 2026 en Colombia: precios, versiones y novedades. Foto: Cortesía Hyundai

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Siempre compacto

El Hyundai Grand i10 es el vehículo de entrada al portafolio de la marca coreana en Colombia. Se trata de un compacto y su longitud es de 3.815 mm, tiene 1.680 mm de ancho y su altura es de 1.510. Su altura al suelo es de 157 mm y la capacidad de carga de su baúl es de 360 litros.

Equipo

Dentro de la cabina del Hyundai Grand i10 hay dos puertos USB tipo A, aire acondicionado, asientos delanteros con ajuste manual, tapicería en tela/vinilo y luces de lectura y del baúl halógenas. Según la variante, el compacto puede llevar manijas negras o del color de la carrocería.

Hyundai Grand i10 Attraction MT

La variante Attraction del Grand i10 funciona con un motor de un litro con tres cilindros en línea. El bloque entrega una potencia de hasta 65 caballos, a partir de las 5.500 rpm, así como 91,1 Nm de torque, cuando la aguja señala las 3.500 rpm. El tren motor se complementa con una caja manual de cinco velocidades.

Hyundai Grand i10 Premium AT

La versión Premium AT del Grand i10 que fue presentado en Colombia usa un motor de 1.2 litros y cuatro cilindros en línea, el cual entrega una potencia de 82 caballos, a las 6.000 rpm, y 113,8 Nm de torque, a partir de las 4.000. Se acopla a una caja automática de cuatro velocidades.

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Seguridad y precios

El Hyundai Grand i10 incluye en su equipo de seguridad sistema ABS, control electrónico de estabilidad, asistente de ascenso en pendientes, sensores de parqueo, cámara de reversa trasera, seis bolsas de aire, anclaje Isofix, frenos delanteros de disco y de tambor para atrás, entre otros. Sus precios son:

Hyundai Grand i10 Attraction MT: COP 62.000.000.

Hyundai Grand i10 Premium AT: COP 74.000.000.