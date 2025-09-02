Cupra Terramar llegó a Colombia: híbrido ligero con cinco estrellas en seguridad. Foto: Cupra

Conozca la nueva camioneta que la marca española trae al país. Precio y principales novedades.

Después de Formentor, Terramar

Dentro del portafolio de Cupra en Colombia, Terramar se ubica como el producto que sigue a la SUV Formetor -que recientemente se actualizó en el país-. El nuevo híbrido ligero de la marca española tiene una longitud de 4.51 metros, 1.86 m de ancho, 1.58 de alto y su distancia entre ejes es de 2.68 m.

A pesar de ser un producto de ligeramente superior en tamaño a Formentor, ambas SUV comparten un mismo lenguaje de diseño. Sobresalen sus llantas de especificación 255/45R19, las barras en el techo en negro brillante, el techo panorámico de cristal, el cuerpo lumínico en tecnología LED y, claro, el logo de la marca en ese tono cobre.

Corazón de Terramar

El corazón del tren motor del nuevo Cupra Terramar que llegó a Colombia es un bloque de 1.5 litros, cuatro cilindros y 16 válvulas. En total, entrega 150 caballos de potencia, dentro del rango de las 5.000 y 6.000 rpm. Su torque es de hasta 250 Nm, entre las 1.500 y 3.500 rpm.

Se trata de un motor turbocargado que se acopla a una caja automática de tecnología DSG con siete velocidades. En tren motor híbrido ligero se complementa con una asistencia eléctrica de 48 V.

Equipo interior

Dentro de la cabina de Terramar, Cupra incluyó unos asientos deportivos tipo Bucket (deportivos) y con ajuste eléctrico, maletero con capacidad de 508 litros, asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico, sistema multimedia con pantalla táctil de 12,9”, sistema de sonido firmado por Sennheiser, un punto de carga rápida inalámbrico, panel de instrumentos de 10,25”, cámara de 360°, entre otros.

Premiado en Europa

El nuevo Cupra Terramar que se suma al portafolio del fabricante español en Colombia obtuvo tres premios en Europa. Se trata de los premios a “Coche del Año”, entregado por el medio Car and Driver, “Mejor Coche del Año”, en los Premios Moveo 2024, y el de “Mejor SUV del año”, por Motor 16. No hay que pasar por alto que estuvo entre los siete finalistas del galardón a “Car of the Year 2025”.

Seguridad

El paquete de seguridad del Cupra Terramar en Colombia incluye siete bolsas de aire, anclajes Isofix, ABS, asistente de colisión frontal con frenado de emergencia, ESC, recordatorio de cinturones de seguridad, alerta de tráfico trasero y sistema de advertencia de salida, indicador de presión de los neumáticos, entre otros.

No hay que pasar por alto que el Cupra Terramar obtuvo cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro Ncap.

El nuevo Cupra Terramar está disponible en Colombia en forma de preventa. Su precio es de $177’000.000.