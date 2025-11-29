Deepal celebra un año de operación en Colombia

El Deepal G318 es una de las novedades de la marca en el Salón del Automóvil de Bogotá. Foto: Cortesía Deepal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cómo ha sido este primer año de Deepal en Colombia?

La verdad, ha sido increíble. Superó por completo nuestras expectativas. Este año entregamos más de 1.050 carros en el país y, si sumamos los del año pasado, estamos cerca de 1.150 unidades de Deepal en Colombia. Y algo importante: durante buena parte del año solo tuvimos un modelo, el S07, un SUV grande del segmento C.

Aun así, nos fue muy bien. Creo que esto se explica por varias cosas: la visibilidad de la marca, por supuesto, pero sobre todo la tecnología de rango extendido. El consumidor la entendió rápido y la adoptó como la mejor solución para un país donde todavía falta infraestructura de carga.

Es un sistema de hibridación muy avanzado, incluso más que el de otras marcas. A eso súmale el diseño tan futurista y todas las asistencias de conducción. El carro permite configurar desde las ventilas del aire con el dedo, como si fuera un mouse, hasta la dirección del sonido, y tiene más de 25 asistencias en el S07 y 30 en el S05 eléctrico. Estamos felices con lo que la marca ha logrado en Colombia.

¿Cuál es el motivo principal por el que el consumidor confía en Deepal?

Diría que son dos motivos. Primero, la tecnología: esta movilidad híbrida de rango extendido, que es lo más avanzado antes de llegar al 100 % eléctrico. Y segundo, el respaldo. Aunque Deepal es una marca nueva, detrás está una fábrica gigantesca y, en Colombia, el Grupo Vardí, que importa marcas como Nissan, Chery y Changan desde hace más de 11 años. Eso le da tranquilidad al consumidor. Ya hay red de talleres, posventa, repuestos, instalaciones propias… Cuando el cliente ve que el vehículo tiene tecnología top, diseño, respaldo y un precio competitivo, la decisión se vuelve sencilla. Eso es lo que ha impulsado las ventas.

Cumplieron un año en Colombia. ¿Superaron las metas que se habían planteado?

Sí, las superamos. De hecho, ya vamos casi 300 unidades por encima de lo que habíamos proyectado. Y, además, acabamos de lanzar un nuevo modelo, la G318, esta vez en el segmento 4x4 off-road. Tiene la misma tecnología híbrida de rango extendido, pero ahora enchufable. A la gente le ha encantado eso: un 4x4 completo, con todos los modos de terreno —arena, fango y agua— y con suspensión neumática inteligente que sube y baja según la necesidad. Y, como Deepal nació como marca de lujo, el interior y los acabados no sacrifican nada. Es un todoterreno de verdad, pero sin perder refinamiento.

¿Cómo ha sido su experiencia este año en el Salón del Automóvil?

Muy buena. Para nosotros ha sido una apuesta grande. Antes teníamos un estand pequeño en el pabellón tres, segundo piso. Pero la familia Deepal creció con el S07, el S05 y el G318, cada uno con sus versiones eléctrica y de rango extendido, así que ahora ocupamos todo el pabellón 3 y la mitad del pabellón 1 en el segundo piso. Con más espacio y más productos, las ventas prácticamente se han duplicado frente al año pasado. Estamos muy contentos.

Más de Autos: Chery iCar 03 en Colombia: así es el nuevo eléctrico con carácter todoterreno.

¿Planean traer más modelos de Deepal a Colombia?

Sí, la marca está creciendo mucho. Estuvimos en China viendo nuevos productos y queremos participar en más segmentos. Ya estamos evaluando cuáles son los más estratégicos para Colombia y esperamos lanzar un par más el próximo año.