Los carros que verá en el desfile de autos clásicos y antiguos de Bogotá

Bogotá se alista para una de sus celebraciones más emblemáticas: el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, una tradición institucionalizada como patrimonio cultural rodante mediante Acuerdo Distrital. La edición de este año se llevará a cabo el sábado 23 de agosto desde las 9:00 a.m., en el marco del cumpleaños 487 de la capital.

El trazado de la jornada comprende 16,3 kilómetros, partiendo desde el Movistar Arena y pasando por vías emblemáticas como la calle 53, la carrera Séptima, la calle 94 y la avenida NQS, para regresar al punto de inicio. A lo largo del recorrido, los asistentes podrán revivir la evolución automotriz y urbana de Bogotá en un verdadero viaje en el tiempo.

En esta ocasión participarán más de 350 vehículos de colección, algunos con más de 90 años de historia, además de delegaciones procedentes de 11 ciudades de Colombia. El desfile es organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Turismo (IDT), con el apoyo del Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Colombia (CAVA) y de Sencia. Se estima una asistencia superior a 100.000 personas, con un impacto económico cercano a los $4.000 millones, que dinamizarán sectores como el transporte, la gastronomía, el alojamiento y el comercio.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, resaltó el carácter cultural del encuentro: “el desfile refleja cómo Bogotá exalta su historia con pasión y orgullo colectivo. Ver más de 350 autos recorrer la ciudad y miles de familias reunidas demuestra que la cultura y el entretenimiento se viven en plural, y que el legado automotriz también hace parte de la memoria que queremos preservar y proyectar hacia el futuro”.

Para Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo, el desfile trasciende la exhibición de motores y carrocerías. Según explicó, se trata de un viaje en el tiempo que conecta generaciones y recuerda que el turismo también se construye con memoria, pasión y comunidad. Destacó, además, que este tipo de iniciativas fortalecen la cadena turística, generan ingresos y posicionan a Bogotá como un destino capaz de ofrecer experiencias únicas.

Mauricio Varela, presidente del Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Colombia, resaltó que el evento se ha consolidado como el más importante del país y de América Latina, al reunir un número significativo de autos que reflejan más de un siglo de historia. En esta edición, los espectadores podrán apreciar modelos que van desde principios del siglo XX hasta la década de 1980.

De acuerdo con Varela, el desfile no solo exhibe vehículos, sino que presenta de forma lúdica la evolución de Bogotá en los últimos 120 años, reflejando cambios en la moda, la cultura y las costumbres de la ciudad. En sus palabras, “por donde pasa un auto clásico, siempre habrá una sonrisa”, en alusión al carácter emotivo y nostálgico del evento.

El desfile también atrae a coleccionistas y aficionados nacionales e internacionales, convirtiéndose en lo que los organizadores denominan el mejor museo rodante del país. “Este movimiento beneficia no solo al turismo, sino también al sector automotor, la oferta gastronómica, los comercios de souvenirs y el mercado de la fotografía”, señala el directivo.

Según Varela, la intención conjunta de los organizadores y de las entidades distritales es consolidar el evento como referente en Latinoamérica, no solo por la cantidad de vehículos, sino por su calidad, lo que sitúa a Bogotá al nivel de las grandes capitales del mundo.

“Para la participación en el desfile se tienen en cuenta criterios como el modelo, estado, originalidad y exclusividad de cada vehículo. Este año, el encuentro se diferencia por el mayor respaldo institucional, con el acompañamiento de entidades como el Concejo de Bogotá, la Secretaría de Movilidad, el IDRD y el IDT, además de la mayor variedad y número de vehículos en comparación con ediciones anteriores”, afirma Varela.

Modelos históricos destacados en el recorrido

Carro de bomberos clásico (1928): símbolo del ingenio mecánico y del espíritu heroico de su tiempo, cuando estas máquinas se abrían paso entre multitudes para salvar vidas.

Ford Sedan (1932): emblema de elegancia en tiempos de adversidad, evocando la resiliencia de la Gran Depresión.

Packard (1939): sinónimo de lujo y distinción, recordado por acompañar a líderes y celebridades de talla mundial.

DeSoto Convertible (1947): ícono de la posguerra, asociado al glamour y la fantasía de Hollywood.

Cadillac (1955): clásico del lujo americano, ligado a la leyenda de Elvis Presley.

Renault Floride (1963): elegante y sofisticado, popularizado por figuras como Sophia Loren.

Chevrolet ChevyVan (década de 1980): referente de aventuras y camaradería, inmortalizado en la serie Los Magníficos .

Volkswagen Beetle “Cupido motorizado”: un escarabajo cargado de romanticismo, protagonista de historias de amor y pedidas de mano.

