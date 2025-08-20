¿Pensando en comprar carro eléctrico o híbrido? Esta feria le puede interesar

El evento se realizará en el Centro Comercial Carrera de Bogotá. Foto: Getty Images

Del 21 al 24 de agosto de 2025, el Centro Comercial Carrera de Bogotá será escenario de la primera Expoferia de vehículos eléctricos e híbridos, un evento que reunirá a fabricantes, distribuidores y representantes de la movilidad sostenible en Colombia. Participarán marcas como GAC, BYD, JAC, Cupra, MG, Ford, Chevrolet y Smart, entre otras, que harán parte de esta vitrina comercial.

Según César Hernández, gerente general del Centro Comercial Carrera, la feria surge como una apuesta para promover el uso de tecnologías limpias y acercar tanto a ciudadanos como a empresas e instituciones a las últimas innovaciones en movilidad eléctrica, híbrida y ligera —incluyendo ciclomotores, patinetas y motocicletas—. “La intención es mostrar no solo la oferta disponible en el mercado, sino también sus beneficios ambientales en un contexto donde la reducción de emisiones se vuelve un desafío prioritario para el transporte”, señaló.

El directivo destacó que el evento también será un espacio de encuentro estratégico, pues permitirá la interacción entre fabricantes, entidades públicas, universidades, inversionistas y usuarios finales. “Queremos que la feria sirva para fortalecer alianzas y consolidar proyectos de infraestructura clave como estaciones de carga, corredores eléctricos y entornos urbanos más sostenibles”, afirmó.

En el plano comercial, Hernández indicó que cada marca participante definirá sus propias metas de acuerdo con su portafolio, pero en conjunto se proyecta superar las 500 unidades comercializadas entre vehículos eléctricos, híbridos y de movilidad ligera durante los cuatro días de feria.

La Expoferia contará además con el respaldo del sector financiero. Banco Caja Social, Vehigrupo, Avales y Créditos dispondrán de planes de financiación diseñados para facilitar la adquisición de los vehículos.

En cuanto a actividades, la feria ofrecerá una agenda académica y cultural que busca sensibilizar al público sobre los impactos del transporte tradicional y la importancia de adoptar alternativas más responsables. Habrá charlas, experiencias interactivas y actividades familiares centradas en la protección de la calidad del aire y la salud en las ciudades. Conversatorios con especialistas del Politécnico Grancolombiano y de la Secretaría de Movilidad y Medio Ambiente complementarán la programación, junto con presentaciones técnicas de las marcas participantes.

Los asistentes también podrán acceder a una zona de pruebas y conocer de primera mano nuevos lanzamientos del sector.

La organización espera la asistencia de cientos de visitantes interesados en explorar alternativas sostenibles. Durante la feria se ofrecerán bonos de descuento y condiciones comerciales exclusivas, con entrada gratuita para todos los asistentes. Como incentivo adicional, quienes adquieran un vehículo recibirán 1.000 kWh o seis meses de carga gratis, según lo que se cumpla primero. “Queremos que los visitantes perciban beneficios concretos desde el inicio de su experiencia con la movilidad eléctrica”, destacó Hernández.

Finalmente, el directivo subrayó que esta primera edición busca dejar una huella más allá de los resultados inmediatos. “Nuestro ideal es que se recuerde como el inicio de un movimiento colaborativo, donde los distintos actores del sector trabajen para impulsar políticas e incentivos que consoliden la movilidad sostenible en Colombia”, concluyó.

