Desfile de carros antiguos en la Feria de Cali 2025: recorrido, horarios, dónde verlo y más

Este desfile es un homenaje en movimiento a la memoria, a la pasión por el motor y a esos diseños que marcaron época. Foto: Twitter - MannyMun

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Feria de Cali vuelve a tomarse la ciudad y lo hace como cada año, convirtiendo a la capital del Valle del Cauca en uno de los principales epicentros festivos del país durante la temporada de fin de año. Del 25 al 30 de diciembre, la edición 68 de la feria convoca a caleños y visitantes alrededor de una agenda marcada por tradición y cultura.

Dentro de esa agenda no podía faltar el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, programado para el sábado 27 de diciembre de 2025, una jornada en la que las calles se llenarán de historia sobre ruedas. Los asistentes podrán apreciar verdaderas joyas del patrimonio automotor, no solo del Valle del Cauca sino de distintas regiones del país, a lo largo de un recorrido previsto por la Autopista Suroriental entre la carrera 53 y la carrera 41.

Este desfile es un homenaje en movimiento a la memoria, a la pasión por el motor y a esos diseños que marcaron época. Desde modelos icónicos hasta detalles que hoy parecen de otra era, cada carro cuenta una historia en un evento que se desarrollará entre las 4:00 de la tarde y las 2:00 de la mañana.

¿Dónde ver la transmisión de la Feria de Cali 2025?

La Feria de Cali 2025 no solo se vivirá en las calles de la ciudad, también podrá disfrutarse desde casa. En esta edición, Teleantioquia, en colaboración con Telepacífico, llevarán la cobertura de los principales eventos a diferentes regiones del país.

Le puede interesar: ¿Pasar el semáforo en amarillo da multa y qué pasa cuando ya se cruzó la línea?

Boletería y acceso al desfile

Para quienes deseen vivir el desfile desde palcos, estos estarán ubicados sobre la Autopista Suroriental. Es importante tener en cuenta las siguientes condiciones:

Los desfiles no se venden por separado.

Las graderías 1 y 2 son las únicas habilitadas para el ingreso de menores de edad a partir de los 8 años. En estas localidades está prohibido el consumo de bebidas embriagantes.

Los abonos virtuales deben ser canjeados por boletas físicas en cualquiera de los puntos oficiales de venta autorizados.

Las boletas se pueden adquirir en este link.

Otros eventos

Además del desfile, la feria ofrece una agenda amplia de actividades para distintos públicos y gustos. Estos son algunos de los eventos programados para el sábado 27 de diciembre:

Feria rural y comunera: En las comunas 6, 12 y 17. También en El Saladito, La Paz, Navarro y Montebello. (3:00 p. m. a 1:00 a. m.)

Casetas Feria de Cali: Acuaparque de la Caña. (10:00 a. m. a 1:00 a. m.)

Encuentro de melómanos y coleccionistas: Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio. (2:00 p. m. a 2:00 a. m.)

Tascas Club Colombia: Centro de Eventos Verde Arena. Hora por confirmar.

Brisas caleñas - Festival alternativo: Parque Uribe Uribe. (4:30 p. m. a 3:00 a. m.)

Festival legado: Mall Plaza. (10:00 a. m. a 9:00 p. m.)

Súper concierto: Estadio Pascual Guerrero. (A partir de las 7:00 p. m.)

Swing de la filarmónica: Teatro Municipal Enrique Buenaventura. (A partir de las 7:00 p. m.)

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.