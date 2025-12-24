¿Pasar el semáforo en amarillo da multa y qué pasa cuando ya se cruzó la línea?

Para evitar interpretaciones equivocadas, el Código Nacional de Tránsito define de forma puntual qué significa cada color del semáforo y cómo debe actuar el conductor en cada caso.

En las calles del país hay una escena que se repite a diario: el semáforo cambia de verde a amarillo y, en lugar de prepararse para frenar, muchos conductores pisan el acelerador. La intención suele ser “alcanzar a pasar” antes de que aparezca el rojo. Aunque para algunos es común, esta decisión no es un simple detalle de conducción. En Colombia está contemplada dentro del Código Nacional de Tránsito y puede terminar en una multa nada barata.

Para evitar interpretaciones equivocadas, la normativa de tránsito define de forma puntual qué significa cada color del semáforo y cómo debe actuar el conductor en cada caso. Así lo establece el artículo 118 de la Ley 769 de 2002, que regula la simbología de las señales luminosas:

Luz roja

Indica la obligación de detenerse por completo antes de la línea que marca el cruce peatonal. Si esa línea no está demarcada, la detención debe hacerse a una distancia aproximada de dos metros del semáforo.

Existe una excepción que muchos desconocen: el giro a la derecha con luz roja puede estar permitido, siempre que se respete la prelación del peatón y no haya una señal que lo prohíba.

En algunos casos, esta maniobra depende de la autorización expresa de la autoridad de tránsito en su jurisdicción.

Luz amarilla

Es una señal de advertencia que anuncia el cambio de luces y sirve para que los vehículos que ya están dentro de la intersección despejen el cruce. También indica que no se debe ingresar a la intersección, incluso si parece haber espacio disponible.

La norma es clara: no se debe arrancar en amarillo ni aumentar la velocidad cuando aparece esta luz. Si el vehículo ya se encontraba dentro del cruce al momento del cambio, mantiene la prelación hasta completar la maniobra.

Luz verde

Significa vía libre y autoriza el paso por la intersección, siempre respetando las normas generales de circulación y la prioridad de peatones y otros actores viales.

¿Qué sanción aplica por pasar un semáforo en amarillo?

Por su parte, el artículo 131 clasifica las infracciones según su nivel de gravedad y, dentro de ese listado, incluye el cruce de un semáforo en rojo o en amarillo sin detenerse como una falta identificada con el código D04.

La regla dice que no detenerse ante una luz roja o amarilla, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo constituye una infracción. En el caso de las motos, la norma va un paso más allá y contempla la inmovilización del vehículo, la cual se mantiene hasta que se cancele el valor de la multa o la autoridad competente tome una decisión conforme a lo establecido en los artículos 135 y 136 del mismo código.

Este tipo de conducta puede ser detectada tanto por sistemas de fotodetección como por agentes de tránsito en vía. Para los motociclistas, la consecuencia no se limita únicamente al pago de la sanción económica. La inmovilización implica el traslado del vehículo a patios oficiales, el cobro por concepto de parqueadero y, además, el tiempo que el conductor debe invertir para completar todo el trámite.

¿De cuánto es la multa por pasar un semáforo en amarillo?

Dentro del esquema de sanciones del Código Nacional de Tránsito, la infracción D04 está catalogada como grave, principalmente por el nivel de riesgo que implica. Para el año 2025, esta conducta conlleva una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), que equivale a COP $1.423.500.

