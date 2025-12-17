¿Se puede girar a la izquierda en el carro cuando hay doble línea amarilla?

Una duda frecuente es si está permitido cruzarla para entrar a una estación de servicio, a un comercio o a cualquier acceso ubicado al otro lado de la calzada. Foto: Cristian Garavito

En las carreteras del país, la señalización vial hace parte del día a día de cualquier conductor. Nuevas señales, cambios en la demarcación y, muy especialmente, la doble línea amarilla continua que separa los dos sentidos de circulación son elementos habituales en muchas vías.

Aunque es una demarcación conocida, no siempre está claro qué se puede y qué no se puede hacer frente a ella.

Según Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad vial y director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, alrededor de la doble línea amarilla existen varios mitos en Colombia. Entre los más comunes está creer que se puede adelantar “con precaución”, que basta con que no venga ningún vehículo por el carril contrario, que si no hay cámaras la maniobra está permitida o que, en general, siempre se puede cruzar si se hace con cuidado.

Para el experto, estas ideas no son ciertas y no tienen sustento en la norma.

¿Qué significa la doble línea amarilla?

Sobre el significado de esta demarcación, el Ministerio de Transporte remite a lo establecido en el Manual de Señalización Vial, donde se explica que la doble línea amarilla continua se utiliza en vías de doble sentido cuando la visibilidad es limitada, ya sea por curvas, pendientes u otras condiciones de la vía, lo que impide realizar adelantamientos o giros a la izquierda de manera segura.

El documento también aclara que esta señalización está compuesta por dos líneas amarillas paralelas, claramente separadas entre sí, y que no pueden ser traspasadas para ningún tipo de maniobra. Es decir, su presencia indica una prohibición expresa de adelantar o girar, justamente para reducir riesgos en tramos donde el margen de error es mínimo.

¿Qué sanción aplica por adelantar con doble línea amarilla?

Ahora bien, Nieto señala que el Código Nacional de Tránsito es claro y que una sola maniobra puede derivar en dos sanciones. Adelantar sobre la doble línea amarilla da lugar a la infracción C06, cuya multa corresponde a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, COP $1.423.500.

Pero la sanción no se queda ahí. A esta infracción puede sumarse otra por invadir el carril de sentido contrario, clasificada como D03 en el Código Nacional de Tránsito. “Esta conducta tiene un costo cercano al millón de pesos y se aplica porque, en la mayoría de los casos, la doble línea amarilla delimita vías donde ambos sentidos de circulación comparten el mismo espacio”, señala.

Para Nieto, cuando dos vehículos vienen a alta velocidad en direcciones opuestas, la posibilidad de maniobra, pero también de escapar a un choque, ya sea simple o muy complejo, se reduce hasta en un 90 %. “La velocidad de acercamiento juega en contra, por más que se intente frenar o esquivar, el riesgo aumenta de forma crítica”, concluye el experto.

